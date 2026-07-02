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Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Le Trincoeur", un nouveau bar installé à bord de son bateau à ciel ouvert Le Montparnasse


Après avoir électrifié sa flotte, Vedettes de Paris poursuit sa transition environnementale. La compagnie lance "Le Trincoeur", un bar installé à bord du bateau Le Montparnasse, misant sur les boissons à la tireuse, les produits français et la réduction des déchets. Une expérimentation appelée à être étendue à l'ensemble de la flotte.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 12:00

L'innovation repose sur un système de distribution à la tireuse pour les bières, cocktails, eaux et boissons sans alcool @Vedettes de Paris
L'innovation repose sur un système de distribution à la tireuse pour les bières, cocktails, eaux et boissons sans alcool @Vedettes de Paris
CroisiEurope
Deux ans après l'électrification de ses bateaux, Vedettes de Paris franchit une nouvelle étape dans sa stratégie environnementale.

La compagnie, qui célèbre cette année ses 50 ans, vient d'inaugurer "Le Trincoeur", un nouveau concept de bar installé à bord de son bateau à ciel ouvert Le Montparnasse.

L'innovation repose sur un système de distribution à la tireuse pour les bières, cocktails, eaux et boissons sans alcool. Objectif : supprimer les canettes et limiter les emballages, tout en simplifiant la logistique à bord.


Une économie de 90 kg sur la saison

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Grâce à une cuve d'eau potable intégrée, le bateau peut embarquer jusqu'à 500 litres de boissons. Pour son offre sans alcool, Vedettes de Paris s'est associée à Necense, une entreprise parisienne spécialisée dans les boissons artisanales à infuser.

Thé glacé, limonade ou ginger beer sont préparés directement à bord, avec une teneur en sucre annoncée comme inférieure de 30 % à celle des sodas traditionnels.

La compagnie estime que ce dispositif permettra d'économiser, sur une saison de sept mois, près de 90 kg de canettes et 80 kg de cartons. Les équipes devraient également gagner environ une heure par jour sur les opérations de mise en place et de réassort des bars.

Vedettes de Paris met également en avant une carte privilégiant les références françaises, dans un décor inspiré des bistrots parisiens. Déployé à titre expérimental sur Le Montparnasse, le concept pourrait ensuite être étendu à l'ensemble de la flotte.

Retrouvez notre dossier spécial : Croisières Fluviales

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Tags : tourisme fluvial, Vedettes de Paris
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