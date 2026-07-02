Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Grâce à une cuve d'eau potable intégrée, le bateau peut embarquer jusqu'à 500 litres de boissons.Vedettes de Paris s'est associée à Necense, une entreprise parisienne spécialisée dans les boissons artisanales à infuser., avec une teneur en sucre annoncée comme inférieure de 30 % à celle des sodas traditionnels.La compagnie estime queet 80 kg de cartons. Les équipes devraient également gagner environ une heure par jour sur les opérations de mise en place et de réassort des bars.Vedettes de Paris met également en avant une carte privilégiant les références françaises, dans un décor inspiré des bistrots parisiens.