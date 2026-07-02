Canal du Midi : 30 ans d'UNESCO... et toujours la locomotive du tourisme fluvial

Le Canal du Midi ne doit pas seulement son succès à son histoire ou à ses paysages. Pour rester navigable, il fait aujourd'hui l'objet d'une gestion de plus en plus fine face aux effets du changement climatique.



« Les années 2022, 2023 et 2025 ont été marquées par des épisodes de sécheresse sévères sur le bassin Adour-Garonne, qui concentre une part importante des déficits quantitatifs nationaux en eau » explique Jean Niquet, chef du service Infrastructure, eau et environnement de Voies navigables de France Sud-Ouest.



Malgré ces conditions, le gestionnaire du réseau est parvenu à préserver l'activité touristique. « Sur le Canal du Midi, la navigation a pourtant été maintenue à 99,8% du trafic durant ces années difficiles. Sur le canal latéral à la Garonne, aucune interruption n'a été enregistrée » , souligne-t-il.



Pour y parvenir, VNF a profondément adapté sa gestion hydraulique. « Nous avons relevé le niveau d'exploitation du barrage de Saint-Ferréol de 12 %, organisé des transferts d'eau depuis la Montagne Noire vers la Ganguise et mis en place des restrictions ciblées en fin de saison » , détaille Jean Niquet.



Au-delà de ces adaptations, VNF poursuit également le remplacement des platanes touchés par le chancre coloré, l'entretien des ouvrages d'art et la préservation des paysages qui ont valu au Canal du Midi son inscription au patrimoine mondial.