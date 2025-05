Tourisme fluvial : un carnet pratique pour valoriser les voies d’eau franciliennes

Parmi les pratiques mises en avant dans le carnet, on retrouve :



- la renaturation des berges à Puteaux, intégrée à un programme de réinsertion professionnelle ;



- le développement de la Promenade de l’Orge dans l’Essonne, pensée dans une logique de continuité intercommunale ;



- le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy ;



- des actions de sensibilisation environnementale menées dans le Val-d’Oise ou encore à Asnières-sur-Seine.



L’ensemble de ces initiatives s’articule autour de quatre grands axes : améliorer le cadre de vie, protéger et sensibiliser à l’environnement, aménager les berges et accroître les retombées économiques locales.



Ce carnet se veut aussi un outil de concertation. Il encourage une coordination des acteurs publics et privés autour d’itinéraires fluviaux structurés, tout en tenant compte des enjeux de biodiversité et d’urbanisme.