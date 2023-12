Porte d’entrée de la destination France, l'Ile-de-France n’échappe à la règle. Avec une responsabilité supplémentaire : offrir des services et équipements de plus en plus performants capables de rivaliser avec ceux des autres grandes capitales.



Et vu sous cet angle, la partie n’est pas encore gagnée, malgré les nombreuses améliorations réalisées et planifiées pour les prochains Jeux Olympiques et après. Mais, indéniablement, le paysage évolue et donne une idée de ce que sera le futur…



Après de sombres années, le tourisme francilien a repris du poil de la bête avec cette année une affluence à peine inférieure à l’année 2019.



De retour les touristes internationaux ont dés 2022 été plus de 19 millions contre 24,7 millions de Français, ce qui porte à quelque 44 millions le total des arrivées dans la région. De ce point de vue, tout va bien. Voyons cependant sur le plan des transports où en est le tourisme régional et quelles peuvent être ses évolutions…