L’Île-de-France regroupe ses agences pour renforcer son attractivité

L’idée du rapprochement entre Choose Paris Région et le CRT Paris Ile-de-France est deque sont la Coupe du Monde de Rugby 2023 etet de gagner en efficacité pourD’ores et déjà, la Région Île-de-France surfe en tête européenne pour les investissements directs internationaux, devançant largement Londres et ses autres concurrentes dans le baromètre EY European Investment Monitor 2023.Elle a également repris la 1ère place du classement des « European Cities and Regions of the Future » établi par fDi Intelligence du Financial Times.