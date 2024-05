Do You Speak Touriste ? Prêt pour Paris 2024 ?

Le guide "Do you speak Touriste ?" est une ressource diffusée aux professionnels du tourisme, aux établissements et aux commerces qui accueillent régulièrement des visiteurs. Il offre de nombreux conseils ainsi que de bonnes pratiques pour interagir de manière efficace avec les touristes et pour les satisfaire tout au long de leur séjour.



Voici ce qu'il propose :



• Des conseils sur l'accueil interculturel et universel.

• Des informations sur les besoins et attentes des visiteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'ils soient français ou étrangers, qu'ils soient munis de billets ou non.

• Une galerie de portraits de neuf types de spectateurs.

• Des données clés sur les différentes catégories de visiteurs.

• Des cartographies détaillées des huit départements d'Ile-de-France, indiquant les lieux de compétition, de célébration, le parcours des flammes, etc.



Le serious game "JOP Paris 2024", également connu sous le nom d'application "Do you speak Touriste ?", est un outil de formation développé par ImageImages - le Caravel Learner pour Choose Paris Region. Cette application gratuite propose une approche ludique et interactive pour se former à recommander efficacement l'offre touristique locale.



Les offices de tourisme sont également encouragés à l'utiliser et à le promouvoir grâce à des Kits de Communication.