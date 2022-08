Le tourisme à Paris et en Ile-de-France sort de deux années noires

Le tourisme n’est pas une activité négligeable. Au contraire, elle est précieuse et représente 500 000 emplois en Île-de-France et des opportunités uniques notamment pour les jeunes. 2022 sera l’année de la renaissance du tourisme en Île-de-France et notre stratégie a été redéployée dans le cadre du Schéma de développement touristique qui sera présenté mi-septembre à l’ensemble des acteurs publics et privés. Nous allons tout miser sur la clientèle Dollar, qui bénéficie d’un effet d’aubaine et pour laquelle Paris et sa région sont des destinations incontournables

Nous allons poursuivre le travail engagé par le CRT dès la sortie du confinement pour faire en sorte que les Franciliens soient les premiers visiteurs et clients de la région.



Plusieurs mesures ont déjà été prises qui montrent leur efficacité, comme le plafonnement des billets de train à 5 euros, quelle que soit la distance, pour que les familles n’hésitent plus à traverser tout le territoire. La SNCF a enregistré une hausse de 10% de ventes de billets régionaux.



Nous avons aussi proposé plusieurs applications comme le Roadbook digital, Paris Région Aventure à destination des plus jeunes ou

pour des parcours nature. Nous allons même recevoir plus Prix Innovation à l’occasion du prochain congrès de Régions de France »

