Canal du Midi : de Narbonne à Homps, l’éloge de la lenteur…

Pour franchir les écluses non automatisées, on doit respecter des heures de passage.



Elles courent généralement de 9h à 19h, sauf entre 12h et 13h, moment de la pause-déjeuner des éclusiers.



Du coup, en comptant les temps d’attente (les manœuvres, l’eau qui monte ou descend entre les portes…), l’heure tourne et il faut parfois « jeter l’ancre » en fin de journée plus rapidement que prévu, en arrimant solidement le bateau à des pieux en bois.



Et pouvoir enfin apprécier ce sentiment exquis d’être seuls au monde, en pleine nature, avec pour unique voisin la fraîcheur de l’eau.



C’est le moment de savourer le confort du bateau : chambre parentale à la proue, salon-cuisine central, deux chambres d’amis à la poupe, salle de bains, cabinets de toilette… Tout y est.



Le poste de pilotage situé en bas est rarement utilisé - l’été, on vit et on pilote sur le pont - mais c’est de là qu’il faut lancer le moteur lorsque l’on repart.



Des générateurs sont à enclencher le soir pour profiter du frigo, du four, de la climatisation... Un cocon douillet pour une première nuit extra.