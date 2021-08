De Toulouse à Port-Lauragais, le Canal du Midi à vélo

Cette jauge n’a l’air de rien, c’est pourtant l’un des points les plus hauts du canal du Midi.



Seul le seuil de Naurouze, ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée et ouvrage clef du canal, atteint 1,61 m de plus.



C’est ainsi, en longeant notre dernier bief, que nous parvenons - cinq heures après notre départ - à l’aire de Port-Lauragais.



On y retrouve un semblant d’effervescence humaine, entre les quais de plaisance, les restaurants et le petit peuple autoroutier qui vient prendre là le pouls du canal.



L’aménagement est bien pensé mais c’est quand même à deux-roues que le canal livre le mieux sa substantifique moelle.