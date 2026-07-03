eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages - Depositphotos.com Auteur deluxevision
L'intelligence artificielle peut déjà aider un voyageur à trouver un vol, comparer des hôtels ou construire un itinéraire. Mais au moment de réserver, l'utilisateur doit généralement reprendre la main et finaliser lui-même son achat en se rendant sur un site marchand classique.
C'est précisément cette dernière étape qu'eDreams ODIGEO entend faire évoluer.
Le groupe, propriétaire notamment d'eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink, annonce une collaboration avec Visa afin de permettre à des agents d'intelligence artificielle d'effectuer directement des réservations sur ses plateformes, dans un environnement sécurisé.
C'est précisément cette dernière étape qu'eDreams ODIGEO entend faire évoluer.
Le groupe, propriétaire notamment d'eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink, annonce une collaboration avec Visa afin de permettre à des agents d'intelligence artificielle d'effectuer directement des réservations sur ses plateformes, dans un environnement sécurisé.
Le Trusted Agent Protocol et l'Agentic Directory
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Pour y parvenir, eDreams s'appuie sur deux nouveaux outils développés par Visa : le Trusted Agent Protocol et l'Agentic Directory.
Leur rôle consiste à identifier les agents IA autorisés à interagir avec les plateformes du groupe et à distinguer ces derniers des accès inconnus ou non vérifiés.
Une fois authentifiés, ces agents pourront exécuter des transactions pour le compte des utilisateurs, dans les limites et selon les paramètres définis par ces derniers. Les paiements seront sécurisés grâce aux Payment Passkeys de Visa, permettant aux banques de vérifier chaque transaction.
Concrètement, un agent IA ne se limiterait plus à proposer un voyage : il pourrait également effectuer la réservation, sous le contrôle du client.
Dans son communiqué, eDreams explique que cette évolution marque le passage « d'une navigation assistée par l'IA vers un véritable commerce agentique ».
Leur rôle consiste à identifier les agents IA autorisés à interagir avec les plateformes du groupe et à distinguer ces derniers des accès inconnus ou non vérifiés.
Une fois authentifiés, ces agents pourront exécuter des transactions pour le compte des utilisateurs, dans les limites et selon les paramètres définis par ces derniers. Les paiements seront sécurisés grâce aux Payment Passkeys de Visa, permettant aux banques de vérifier chaque transaction.
Concrètement, un agent IA ne se limiterait plus à proposer un voyage : il pourrait également effectuer la réservation, sous le contrôle du client.
Dans son communiqué, eDreams explique que cette évolution marque le passage « d'une navigation assistée par l'IA vers un véritable commerce agentique ».
Partenariat eDreams ODIGEO et Visa : un nouveau canal de vente à venir ?
Selon le groupe, « les interfaces d'IA générales sont désormais capables d'aller au-delà de l'assistance à la recherche pour effectuer directement des achats sur les marques de voyage d'eDO (...) pour le compte des consommateurs, dans le respect de règles et de contrôles définis ».
Pour Visa, cette évolution ouvre un nouveau canal de vente.
« Les agents d'IA jouent déjà un rôle croissant dans la manière dont les consommateurs découvrent les produits, mais jusqu'à présent, ces parcours s'arrêtaient souvent au moment du paiement », explique Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions chez Visa Europe.
« Ce que nous rendons désormais possible avec des partenaires comme eDreams ODIGEO, c'est la possibilité de prolonger ces interactions jusqu'à l'achat (...) et d'ouvrir un nouveau canal par lequel les clients peuvent effectuer leurs transactions. »
De son côté, eDreams rappelle que le voyage constitue un environnement particulièrement complexe, avec des contraintes liées aux disponibilités en temps réel, aux systèmes de réservation, aux licences IATA ou encore à la gestion du service après-vente.
Pour Visa, cette évolution ouvre un nouveau canal de vente.
« Les agents d'IA jouent déjà un rôle croissant dans la manière dont les consommateurs découvrent les produits, mais jusqu'à présent, ces parcours s'arrêtaient souvent au moment du paiement », explique Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions chez Visa Europe.
« Ce que nous rendons désormais possible avec des partenaires comme eDreams ODIGEO, c'est la possibilité de prolonger ces interactions jusqu'à l'achat (...) et d'ouvrir un nouveau canal par lequel les clients peuvent effectuer leurs transactions. »
De son côté, eDreams rappelle que le voyage constitue un environnement particulièrement complexe, avec des contraintes liées aux disponibilités en temps réel, aux systèmes de réservation, aux licences IATA ou encore à la gestion du service après-vente.
Uns stratégie plus large sur l'IA
Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large engagée par eDreams ODIGEO depuis le début de l'année. En avril 2026, le groupe avait présenté un planificateur de voyages conversationnel intégré à ses applications mobiles.
Basé sur le langage naturel, cet outil est capable de générer des itinéraires personnalisés au jour le jour avant de proposer directement les offres disponibles sur les plateformes du groupe.
eDreams avait également annoncé une intégration avec ChatGPT afin d'étendre sa présence au sein des interfaces conversationnelles et d'orienter les utilisateurs vers ses services de réservation.
Basé sur le langage naturel, cet outil est capable de générer des itinéraires personnalisés au jour le jour avant de proposer directement les offres disponibles sur les plateformes du groupe.
eDreams avait également annoncé une intégration avec ChatGPT afin d'étendre sa présence au sein des interfaces conversationnelles et d'orienter les utilisateurs vers ses services de réservation.