eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages

Selon le groupe, « les interfaces d'IA générales sont désormais capables d'aller au-delà de l'assistance à la recherche pour effectuer directement des achats sur les marques de voyage d'eDO (...) pour le compte des consommateurs, dans le respect de règles et de contrôles définis ».



Pour Visa, cette évolution ouvre un nouveau canal de vente.



« Les agents d'IA jouent déjà un rôle croissant dans la manière dont les consommateurs découvrent les produits, mais jusqu'à présent, ces parcours s'arrêtaient souvent au moment du paiement », explique Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions chez Visa Europe.



« Ce que nous rendons désormais possible avec des partenaires comme eDreams ODIGEO, c'est la possibilité de prolonger ces interactions jusqu'à l'achat (...) et d'ouvrir un nouveau canal par lequel les clients peuvent effectuer leurs transactions. »



De son côté, eDreams rappelle que le voyage constitue un environnement particulièrement complexe, avec des contraintes liées aux disponibilités en temps réel, aux systèmes de réservation, aux licences IATA ou encore à la gestion du service après-vente.