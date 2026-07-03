logo La Travel Tech  
Recherche avancée

eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages

annonce d'un partenariat entre les deux parties


eDreams ODIGEO annonce une collaboration avec Visa afin de permettre à des agents d'intelligence artificielle d'effectuer des réservations de voyages en toute sécurité sur ses plateformes.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 10:50

eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages - Depositphotos.com Auteur deluxevision
eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages - Depositphotos.com Auteur deluxevision
CroisiEurope
L'intelligence artificielle peut déjà aider un voyageur à trouver un vol, comparer des hôtels ou construire un itinéraire. Mais au moment de réserver, l'utilisateur doit généralement reprendre la main et finaliser lui-même son achat en se rendant sur un site marchand classique.

C'est précisément cette dernière étape qu'eDreams ODIGEO entend faire évoluer.

Le groupe, propriétaire notamment d'eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink, annonce une collaboration avec Visa afin de permettre à des agents d'intelligence artificielle d'effectuer directement des réservations sur ses plateformes, dans un environnement sécurisé.

Le Trusted Agent Protocol et l'Agentic Directory

Autres articles
Pour y parvenir, eDreams s'appuie sur deux nouveaux outils développés par Visa : le Trusted Agent Protocol et l'Agentic Directory.

Leur rôle consiste à identifier les agents IA autorisés à interagir avec les plateformes du groupe et à distinguer ces derniers des accès inconnus ou non vérifiés.

Une fois authentifiés, ces agents pourront exécuter des transactions pour le compte des utilisateurs, dans les limites et selon les paramètres définis par ces derniers. Les paiements seront sécurisés grâce aux Payment Passkeys de Visa, permettant aux banques de vérifier chaque transaction.

Concrètement, un agent IA ne se limiterait plus à proposer un voyage : il pourrait également effectuer la réservation, sous le contrôle du client.

Dans son communiqué, eDreams explique que cette évolution marque le passage « d'une navigation assistée par l'IA vers un véritable commerce agentique ».

Partenariat eDreams ODIGEO et Visa : un nouveau canal de vente à venir ?

Selon le groupe, « les interfaces d'IA générales sont désormais capables d'aller au-delà de l'assistance à la recherche pour effectuer directement des achats sur les marques de voyage d'eDO (...) pour le compte des consommateurs, dans le respect de règles et de contrôles définis ».

Pour Visa, cette évolution ouvre un nouveau canal de vente.

« Les agents d'IA jouent déjà un rôle croissant dans la manière dont les consommateurs découvrent les produits, mais jusqu'à présent, ces parcours s'arrêtaient souvent au moment du paiement », explique Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions chez Visa Europe.

« Ce que nous rendons désormais possible avec des partenaires comme eDreams ODIGEO, c'est la possibilité de prolonger ces interactions jusqu'à l'achat (...) et d'ouvrir un nouveau canal par lequel les clients peuvent effectuer leurs transactions. »

De son côté, eDreams rappelle que le voyage constitue un environnement particulièrement complexe, avec des contraintes liées aux disponibilités en temps réel, aux systèmes de réservation, aux licences IATA ou encore à la gestion du service après-vente.

Uns stratégie plus large sur l'IA

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large engagée par eDreams ODIGEO depuis le début de l'année. En avril 2026, le groupe avait présenté un planificateur de voyages conversationnel intégré à ses applications mobiles.

Basé sur le langage naturel, cet outil est capable de générer des itinéraires personnalisés au jour le jour avant de proposer directement les offres disponibles sur les plateformes du groupe.

eDreams avait également annoncé une intégration avec ChatGPT afin d'étendre sa présence au sein des interfaces conversationnelles et d'orienter les utilisateurs vers ses services de réservation.

Lu 125 fois

Tags : edreams, visa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 3 Juillet 2026 - 11:00 Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Vendredi 3 Juillet 2026 - 10:32 La Réunion : Terres Métisses dévoile son nouveau site internet

Sainte-Lucie

Brand News La Travel Tech

Systèmes fragmentés, marges fragmentées : comment les frictions opérationnelles détruisent silencieusement la rentabilité dans le travel

Systèmes fragmentés, marges fragmentées : comment les frictions opérationnelles détruisent silencieusement la rentabilité dans le travel
Et pourquoi les opérateurs les plus avancés transforment la finance d’un centre de coûts en...
Dernière heure

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages

La Réunion : Terres Métisses dévoile son nouveau site internet

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés

Œnotourisme : la France et ONU Tourisme lancent un concours européen de l'innovation

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Partez en France

Partez en France

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés
Production

Production

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique
AirMaG

AirMaG

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels & Resorts en Arabie saoudite

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels &amp; Resorts en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias