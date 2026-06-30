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Visa lance Visa Destinations et s'invite dans la distribution touristique

Visa Destinations est disponible dans 10 pays


Visa lance Visa Destinations, une plateforme de voyage réservée à ses détenteurs de cartes dans dix destinations mondiales. Elle propose des expériences touristiques et avantages exclusifs.


Rédigé par le Mardi 30 Juin 2026 à 12:06

Visa lance Visa Destinations et s'invite dans la distribution touristique - Capture écran
Visa lance Visa Destinations et s'invite dans la distribution touristique - Capture écran
CroisiEurope
Visa s'attaque au marché de la distribution touristique.

Le spécialiste mondial des paiements a annoncé le lancement de Visa Destinations, une plateforme dédiée aux voyageurs qui propose des expériences, des adresses et des avantages exclusifs dans une dizaine de destinations internationales. Selon Visa, cette initiative vise à accompagner les détenteurs de cartes tout au long de leur voyage.

La plateforme, accessible aux détenteurs de cartes Visa, est désormais disponible dans 10 destinations : Paris, Londres, Dubaï, Milan, Rome, Mexico, New York, Miami, San Francisco et la Thaïlande. Elle met en avant une sélection d'expériences, de restaurants, de commerces, d'activités culturelles, de transport ou encore de prestations de bien-être, organisée non pas par destination ou dates de séjour, mais autour des centres d'intérêt des voyageurs.

Visa s'est associé à plusieurs partenaires internationaux du secteur

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Dans son communiqué, Visa explique vouloir redéfinir son rôle dans l'économie du voyage, en passant du statut de moyen de paiement à celui de véritable compagnon de voyage.

Visa s'est associé à plusieurs partenaires internationaux du secteur, parmi lesquels Trip.com Group, Star Alliance et Global Blue. La plateforme s'appuie également sur Smart Media Technologies pour son infrastructure technologique.

En parallèle, Visa a noué des accords directs avec plusieurs sites touristiques et enseignes, notamment le musée du Louvre, Disneyland Paris, Printemps ou encore le Top of the Rock Observation Deck à New York. Les détenteurs de cartes premium, comme les cartes Visa Infinite et Visa Signature, bénéficient d'avantages supplémentaires et d'expériences dédiées.

Visa Destinations va t-elle concurrencer les plateformes lancées par les banques ?

Au-delà du lancement du service, Skift souligne les conséquences potentielles de cette initiative sur l'industrie du voyage.

Le média spécialisé rappelle que Visa n'émet pas directement de cartes bancaires : ce sont des établissements comme Chase, Capital One, Citi ou plusieurs centaines d'autres banques qui commercialisent les cartes Visa auprès de leurs clients. Or ces banques ont développé, ces dernières années, leurs propres plateformes de réservation de voyages, à l'image de Chase Travel ou Capital One Travel.

Avec Visa Destinations, le réseau de paiement lance désormais sa propre plateforme grand public, susceptible de capter une partie de la relation client jusque-là assurée par les banques.

Interrogée par Skift, Tiziana Bianco, Vice President Global Cross-Border Payments chez Visa, assure toutefois que la plateforme se veut complémentaire des offres existantes.

Elle précise également que plus de 150 banques émettrices à travers le monde font déjà la promotion de Visa Destinations auprès de leurs clients.

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Tags : visa
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