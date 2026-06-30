Visa lance Visa Destinations et s'invite dans la distribution touristique

Dans son communiqué, Visa explique vouloir redéfinir son rôle dans l'économie du voyage, en passant du statut de moyen de paiement à celui de véritable compagnon de voyage.



Visa s'est associé à plusieurs partenaires internationaux du secteur, parmi lesquels Trip.com Group, Star Alliance et Global Blue. La plateforme s'appuie également sur Smart Media Technologies pour son infrastructure technologique.



En parallèle, Visa a noué des accords directs avec plusieurs sites touristiques et enseignes, notamment le musée du Louvre, Disneyland Paris, Printemps ou encore le Top of the Rock Observation Deck à New York. Les détenteurs de cartes premium, comme les cartes Visa Infinite et Visa Signature, bénéficient d'avantages supplémentaires et d'expériences dédiées.