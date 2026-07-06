Colombus Voyages : comment son concours d’écriture renforce son image de marque

Lors de la cérémonie, Maxime Jammes, auteur de " Qui roulera verra ", a remporté cinq nuits au You & Me Maldives, un établissement situé sur une île privée.



Cette fois-ci, le récit ne se déroule pas en Inde, mais à quelques dizaines de kilomètres de là… au Sri Lanka.



Le voyage ne se passe pas vraiment comme prévu. Parti sillonner l’île, un couple est victime d’un accident de scooter. L’homme se fracture gravement le col du fémur et se retrouve hospitalisé sur place.



Ballotté entre différents établissements, son parcours devient un véritable chemin de croix qui, au lieu de créer de la distance entre les deux jeunes gens, fait naître une grande solidarité et révèle la force de leur amour.



L’Inde semble être une destination en vogue auprès des amoureux d’aventure et d’écriture, du moins chez ceux ayant participé à l'évènement. Avec son dépaysement assuré, sa culture forte et ses mille facettes, ce pays-continent attire et inspire.



" Ce n’est pas une destination que nous vendions beaucoup jusque-là. Mais, au fil des lectures et des retours du jury, nous avons décidé de mettre davantage l’Inde en avant afin de surfer sur cet attrait des voyageurs.



L’une de nos vendeuses est partie en éductour il y a seulement quelques jours afin de se familiariser avec la destination.



Nous n’organisons pas ce concours dans un but commercial, mais, au-delà de nous mettre la puce à l’oreille concernant les destinations à pousser, l’événement nous apporte aussi des clients.



Nous avons intégré de nouveaux contacts à notre newsletter et, pendant le concours, nous avons reçu une dizaine de demandes, alors même qu’il n’y avait aucune stratégie commerciale derrière, " poursuit Charly Verchère.



Les autres pays qui reviennent le plus souvent dans les écrits des candidats sont le Maroc et l’île Maurice.