Colombus Voyages : comment son concours d’écriture renforce son image de marque

C’est un concours d’écriture qui se fait une place dans l’agenda des apprentis écrivains, voire des auteurs confirmés.
"Tout le monde me disait, tu verras, tu ne vas rien recevoir.
Le site Texte à la pelle organise des concours, et quand ils ont 50 nouvelles, c'est le grand maximum, donc je pense que voyage et l'écriture passionnent les gens," s'enthousiasme Nathalie Pierret, la fondatrice de l'agence et du concours.
Et ce n'est peu dire que l'évènement 2026 a rencontré son public.
Ils étaient plus de 2 700 personnes inscrites pour 570 nouvelles envoyées, contre 415 l’année dernière.
Le succès est bien réel et comme l'année passée, une remise des prix a été organisée en présence des quatre lauréats, mais aussi de quelques clients fidèles.
"Il y avait une soixantaine de personnes présentes. C’était une super soirée. Cela fait partie des événements qui permettent de se démarquer d’une agence de voyages classique. Non seulement cela façonne notre image de marque et notre notoriété, mais nous sommes aussi un peu plus pertinents lors de nos prises de parole," nous confie Charly Verchère, le PDG de Colombus Voyages.
Il faut dire qu’au-delà du prestige de remporter le concours, la gagnante est repartie avec deux billets pour la destination de son choix sur le réseau long-courrier d’Air France.
"Tout le monde me disait, tu verras, tu ne vas rien recevoir.
Le site Texte à la pelle organise des concours, et quand ils ont 50 nouvelles, c'est le grand maximum, donc je pense que voyage et l'écriture passionnent les gens," s'enthousiasme Nathalie Pierret, la fondatrice de l'agence et du concours.
Et ce n'est peu dire que l'évènement 2026 a rencontré son public.
Ils étaient plus de 2 700 personnes inscrites pour 570 nouvelles envoyées, contre 415 l’année dernière.
Le succès est bien réel et comme l'année passée, une remise des prix a été organisée en présence des quatre lauréats, mais aussi de quelques clients fidèles.
"Il y avait une soixantaine de personnes présentes. C’était une super soirée. Cela fait partie des événements qui permettent de se démarquer d’une agence de voyages classique. Non seulement cela façonne notre image de marque et notre notoriété, mais nous sommes aussi un peu plus pertinents lors de nos prises de parole," nous confie Charly Verchère, le PDG de Colombus Voyages.
Il faut dire qu’au-delà du prestige de remporter le concours, la gagnante est repartie avec deux billets pour la destination de son choix sur le réseau long-courrier d’Air France.
Le concours "donne une super image de Colombus Voyages"
À l’autre bout du fil, la gagnante, Sarah Jeanmonnot, nous embarque dans un voyage intérieur et personnel, dans lequel son héroïne retourne sur les lieux où elle a passé les premières semaines de sa vie, à des milliers de kilomètres de son quotidien actuel.
C’est en Inde, comme dans de nombreux récits de ce deuxième opus, que se déroule le voyage.
"Nous recevons des témoignages de participants qui sont incroyables. J’ai en mémoire un couple qui s’est replongé dans un voyage écourté à cause du Covid. Ils devaient partir six mois.
Finalement, en écrivant dans le cadre du concours, l’envie de s’évader et de poursuivre ce séjour les a repris. Dernièrement, ils nous ont envoyé un mail depuis la Patagonie pour nous remercier d’avoir organisé le concours. Ils étaient en train d’achever leur voyage, après avoir passé trois mois en Amérique latine.
J’ai l’impression que l’écriture déclenche quelque chose d’incroyable chez les gens. Réécrire leur histoire leur fait revivre des émotions et des moments forts.
Face à cet engouement, nous avons décidé d’organiser une troisième édition.
Le fait que le concours soit ouvert à tous, même à ceux qui n’ont jamais écrit, crée quelque chose autour de l’agence. Cela donne une super image de Colombus Voyages.
Que ce soit auprès des clients ou dans la profession, je suis régulièrement interpellée et félicitée pour cette initiative," nous explique Nathalie Pierret.
A lire : Colombus Voyages : des voyages de mère... en fils !
Pour cette deuxième édition, l’agence nîmoise a noué des partenariats avec le Petit Futé et une école d’écriture nommée Les Mots.
Cette dernière explique sans doute en partie la meilleure qualité des récits lus par le jury.
L’équipe de Colombus Voyages a également dû mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, puis se rapprocher de librairies afin de donner davantage de visibilité au concours.
La surcharge de travail est réelle, mais l’image de l’agence s’en trouve grandie. Et ce n’est pas le seul atout : le concours constitue aussi une source d’inspiration pour les dirigeants du point de vente.
C’est en Inde, comme dans de nombreux récits de ce deuxième opus, que se déroule le voyage.
"Nous recevons des témoignages de participants qui sont incroyables. J’ai en mémoire un couple qui s’est replongé dans un voyage écourté à cause du Covid. Ils devaient partir six mois.
Finalement, en écrivant dans le cadre du concours, l’envie de s’évader et de poursuivre ce séjour les a repris. Dernièrement, ils nous ont envoyé un mail depuis la Patagonie pour nous remercier d’avoir organisé le concours. Ils étaient en train d’achever leur voyage, après avoir passé trois mois en Amérique latine.
J’ai l’impression que l’écriture déclenche quelque chose d’incroyable chez les gens. Réécrire leur histoire leur fait revivre des émotions et des moments forts.
Face à cet engouement, nous avons décidé d’organiser une troisième édition.
Le fait que le concours soit ouvert à tous, même à ceux qui n’ont jamais écrit, crée quelque chose autour de l’agence. Cela donne une super image de Colombus Voyages.
Que ce soit auprès des clients ou dans la profession, je suis régulièrement interpellée et félicitée pour cette initiative," nous explique Nathalie Pierret.
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Pour cette deuxième édition, l’agence nîmoise a noué des partenariats avec le Petit Futé et une école d’écriture nommée Les Mots.
Cette dernière explique sans doute en partie la meilleure qualité des récits lus par le jury.
L’équipe de Colombus Voyages a également dû mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, puis se rapprocher de librairies afin de donner davantage de visibilité au concours.
La surcharge de travail est réelle, mais l’image de l’agence s’en trouve grandie. Et ce n’est pas le seul atout : le concours constitue aussi une source d’inspiration pour les dirigeants du point de vente.
L’Inde, révélation du concours et nouvelle destination de Colombus Voyages
Lors de la cérémonie, Maxime Jammes, auteur de "Qui roulera verra", a remporté cinq nuits au You & Me Maldives, un établissement situé sur une île privée.
Cette fois-ci, le récit ne se déroule pas en Inde, mais à quelques dizaines de kilomètres de là… au Sri Lanka.
Le voyage ne se passe pas vraiment comme prévu. Parti sillonner l’île, un couple est victime d’un accident de scooter. L’homme se fracture gravement le col du fémur et se retrouve hospitalisé sur place.
Ballotté entre différents établissements, son parcours devient un véritable chemin de croix qui, au lieu de créer de la distance entre les deux jeunes gens, fait naître une grande solidarité et révèle la force de leur amour.
L’Inde semble être une destination en vogue auprès des amoureux d’aventure et d’écriture, du moins chez ceux ayant participé à l'évènement. Avec son dépaysement assuré, sa culture forte et ses mille facettes, ce pays-continent attire et inspire.
"Ce n’est pas une destination que nous vendions beaucoup jusque-là. Mais, au fil des lectures et des retours du jury, nous avons décidé de mettre davantage l’Inde en avant afin de surfer sur cet attrait des voyageurs.
L’une de nos vendeuses est partie en éductour il y a seulement quelques jours afin de se familiariser avec la destination.
Nous n’organisons pas ce concours dans un but commercial, mais, au-delà de nous mettre la puce à l’oreille concernant les destinations à pousser, l’événement nous apporte aussi des clients.
Nous avons intégré de nouveaux contacts à notre newsletter et, pendant le concours, nous avons reçu une dizaine de demandes, alors même qu’il n’y avait aucune stratégie commerciale derrière," poursuit Charly Verchère.
Les autres pays qui reviennent le plus souvent dans les écrits des candidats sont le Maroc et l’île Maurice.
Cette fois-ci, le récit ne se déroule pas en Inde, mais à quelques dizaines de kilomètres de là… au Sri Lanka.
Le voyage ne se passe pas vraiment comme prévu. Parti sillonner l’île, un couple est victime d’un accident de scooter. L’homme se fracture gravement le col du fémur et se retrouve hospitalisé sur place.
Ballotté entre différents établissements, son parcours devient un véritable chemin de croix qui, au lieu de créer de la distance entre les deux jeunes gens, fait naître une grande solidarité et révèle la force de leur amour.
L’Inde semble être une destination en vogue auprès des amoureux d’aventure et d’écriture, du moins chez ceux ayant participé à l'évènement. Avec son dépaysement assuré, sa culture forte et ses mille facettes, ce pays-continent attire et inspire.
"Ce n’est pas une destination que nous vendions beaucoup jusque-là. Mais, au fil des lectures et des retours du jury, nous avons décidé de mettre davantage l’Inde en avant afin de surfer sur cet attrait des voyageurs.
L’une de nos vendeuses est partie en éductour il y a seulement quelques jours afin de se familiariser avec la destination.
Nous n’organisons pas ce concours dans un but commercial, mais, au-delà de nous mettre la puce à l’oreille concernant les destinations à pousser, l’événement nous apporte aussi des clients.
Nous avons intégré de nouveaux contacts à notre newsletter et, pendant le concours, nous avons reçu une dizaine de demandes, alors même qu’il n’y avait aucune stratégie commerciale derrière," poursuit Charly Verchère.
Les autres pays qui reviennent le plus souvent dans les écrits des candidats sont le Maroc et l’île Maurice.
Colombus Voyages : "une troisième édition qui pourrait être la dernière"
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Les deux derniers lots ont été attribués à Axelle Simon pour « Sans filtre ».
Elle pourra partir cinq nuits à Zanzibar grâce à son récit racontant un passage de frontière entre la Slovénie et l’Italie qui ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu, en raison d’un chauffeur de taxi peu accommodant.
Cette année, un prix spécial a également été remis, celui de l’émotion, attribué à la nouvelle "Revenir vers elles.
Un récit poignant sur un père en deuil qui se reconstruit petit à petit grâce au voyage, après la perte d’un enfant. Si le premier séjour n’efface en rien la douleur, il ouvre en lui la voie d’une possible reconstruction.
A lire : Une agence lance un concours d'écriture autour du... voyage !
C’est à Belle-Île-en-Mer qu’a lieu sa renaissance, lors d’un séjour hors saison qui donnera naissance à d’autres escapades sur cette île ballottée par l’océan, devenue un lieu d’introspection et de reconnexion plus apaisée avec sa fille.
L’auteur, Alain Thiesse, s’est vu remettre un bon d’achat à dépenser chez Colombus Voyages. Après deux éditions couronnées de succès, que peut espérer l’agence pour la suite ?
"Il y aura une troisième édition, qui pourrait être la dernière.
Cela demande beaucoup d’énergie pour animer le concours. Puis, il devient de plus en plus difficile de trouver des canaux pour diffuser l’information. Il y aura peut-être d’autres éditions, nous sommes encore en réflexion. Il est également possible que le concours adopte un autre format, comme celui d’un concours photo.
Nous ne voulons pas faire l’édition de trop, mais, quoi qu’il arrive, nous resterons toujours dans le domaine artistique," nous confie le PDG de l’agence.
Cette fois-ci, les meilleures nouvelles ne seront pas éditées, mais les organisateurs réfléchissent à une lecture des textes par des conteurs, afin d’immortaliser cet opus d’une manière inédite.
Le thème de la prochaine édition est actuellement en discussion. Il pourrait prendre la forme d’un début de phrase que les écrivains en herbe, ou plus confirmés, devront compléter pour amorcer leur récit.
Et vous, par quelle phrase aimeriez-vous débuter votre prochaine nouvelle ?
Elle pourra partir cinq nuits à Zanzibar grâce à son récit racontant un passage de frontière entre la Slovénie et l’Italie qui ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu, en raison d’un chauffeur de taxi peu accommodant.
Cette année, un prix spécial a également été remis, celui de l’émotion, attribué à la nouvelle "Revenir vers elles.
Un récit poignant sur un père en deuil qui se reconstruit petit à petit grâce au voyage, après la perte d’un enfant. Si le premier séjour n’efface en rien la douleur, il ouvre en lui la voie d’une possible reconstruction.
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C’est à Belle-Île-en-Mer qu’a lieu sa renaissance, lors d’un séjour hors saison qui donnera naissance à d’autres escapades sur cette île ballottée par l’océan, devenue un lieu d’introspection et de reconnexion plus apaisée avec sa fille.
L’auteur, Alain Thiesse, s’est vu remettre un bon d’achat à dépenser chez Colombus Voyages. Après deux éditions couronnées de succès, que peut espérer l’agence pour la suite ?
"Il y aura une troisième édition, qui pourrait être la dernière.
Cela demande beaucoup d’énergie pour animer le concours. Puis, il devient de plus en plus difficile de trouver des canaux pour diffuser l’information. Il y aura peut-être d’autres éditions, nous sommes encore en réflexion. Il est également possible que le concours adopte un autre format, comme celui d’un concours photo.
Nous ne voulons pas faire l’édition de trop, mais, quoi qu’il arrive, nous resterons toujours dans le domaine artistique," nous confie le PDG de l’agence.
Cette fois-ci, les meilleures nouvelles ne seront pas éditées, mais les organisateurs réfléchissent à une lecture des textes par des conteurs, afin d’immortaliser cet opus d’une manière inédite.
Le thème de la prochaine édition est actuellement en discussion. Il pourrait prendre la forme d’un début de phrase que les écrivains en herbe, ou plus confirmés, devront compléter pour amorcer leur récit.
Et vous, par quelle phrase aimeriez-vous débuter votre prochaine nouvelle ?
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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