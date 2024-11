Colombus Voyages : des voyages de mère... en fils ! 🔑

" Mon grand-père et ma mère avaient au début l'idée de créer le supermarché du voyage.



Un lieu unique pour réserver ses vacances, mais où il aurait été possible d'acheter ses valises, faire son visa et échanger de l'argent, etc. Finalement, ils n'ont pas reçu l'autorisation, car il fallait un pas de porte par service, ce qui était l'opposé du projet, " replonge dans les cartons Charly Verchere.



Si le supermarché du voyage n'a pas vu le jour, Colombus Voyages est une véritable success story locale.



Après maintenant 35 ans d'existence, elle compte 14 salariés, ce qui n'est pas donné à tout le monde. L'expérience des clients a évolué, au fil du temps, mais l'âme du lieu est restée la même.



" Outre le fait que le voyage démarre en rentrant dans l'agence, nous voulons faire vivre une expérience particulière à nos clients aussi pendant leur séjour, en leur faisant vivre plein de moments forts, le tout avec des hôtels choisis selon nos critères.



Au retour, nous les accueillons avec un café pour avoir leur retour et écouter leur récit, " poursuit le jeune entrepreneur.



Ce virage vers le sur-mesure, pleinement assumé et revendiqué, a été initié par le fils de Nathalie.



Sans renier ses origines pour autant, la satisfaction des clients reste l'objectif premier, petit à petit, le point de vente a pivoté, avec des conseillers spécialisés sur des destinations.



A son arrivée dans les locaux nîmois, il avait découvert les agences d'autres entités et souhaitait s'en inspirer, pour permettre à Colombus de pouvoir repartir pour un nouveau cycle de 35 ans.