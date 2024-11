Terres Oubliées, Escursia : l'alliance du vivant et de la nature pour voyager autrement

"Fin février 2020, nous étions sur 45% de progression en chiffre d'affaires... et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Notre reprise a été plus compliquée que d'autres, car notre production était très long-courrier. Il y a eu une sorte d'inertie."

"Nous allons atteindre le volume que nous nous étions fixé en 2020. Nous pensions faire 6,9 millions d'euros et nous serons à 7,7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre dernier, soit une hausse de 21,68% par rapport à N-1."

"Sur notre nouvel exercice qui a débuté le 1er octobre, nous sommes déjà à 55% de ce que nous avons réalisé l'année dernière".

"nous proposons uniquement des destinations que nous connaissons. Nos chefs de produit sont aussi nos vendeurs. Nous ne vendons pas ce que nous ne connaissons pas."

Notre taux de fidélisation est exceptionnel

"Notre réseau de guides nous fait confiance depuis des années et des années. Cette rencontre a généré une émulation extraordinaire, c'était vraiment une très belle expérience, ils ont pu découvrir toute notre organisation. Nous allons réorganiser ce type de rencontre tous les deux ans".

Mais 2020 est aussi l'année de la pandémie mondiale. L'entreprise, comme beaucoup dans le secteur, fait le dos rond et tient bon :Si Matthieu Flye Sainte-Marie estime avoir perdu entre 3 et 4 ans désormais,Et les indicateurs pour 2025 sont plus qu'encourageants :Forte d'une équipe de, la structure fait voyager près de 2000 clients par an. Désormais poussées par ce nouvel élan, les équipes ont planché sur l'offre qui se renforcera en 2025 de nouvelles destinations :mais aussi de nouveaux itinéraires sur des pays déjà programmés.En effet, le fondateur de Terres Oubliées insiste,Le voyagiste se distingue des ténors du voyage d'aventure par des groupes restreints à 8 participants maximums, et une programmation originale faite d'expériences et de rencontres qui fait la réputation de Terres Oubliées. "".Cette année, pour renforcer la cohésion d'équipe et faire émerger encore davantage de créativité,. Résultat : une centaine de nouvelles offres a émergé.