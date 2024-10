En 2019, il opère une fusion absorption avec Escursia Tour Opérateur spécialisé qui propose des voyages axés sur la compréhension et l’observation de la Nature.



Aujourd’hui, la société Peuples et Terres Oubliés possède 2 marques commerciales distincte : Une marque dédiée aux voyages d’aventure et découverte : Terres Oubliées, là où les autres ne vont pas et une marque dédiée aux voyages ornithologiques et naturalistes : Escursia, les voyages du vivant.



2003 - Directeur-fondateur - Terres Oubliées

2002 - Responsable Commercial Rhône Alpes ASIA Voyages

2000 - Responsable d’agence de voyage - Objectif Afrique

1998 - Responsable Commercial - Plein Vent voyages