Influenceurs : Goamigo crée des voyages en marque blanche pour vos communautés

TourMaG.com - Pourquoi avez-vous pivoté dans le projet ?



Charly Verchere : Avant covid nous étions plutôt sur la constitution de groupes de passionnés pour les faire partir. Au final, il était assez compliqué de remplir les voyages.



Puis une influenceuse est venue nous voir pour créer sa marque de voyages, tout en sachant qu'elle ne pouvait pas le faire légalement, donc elle s'est adressée à nous.



Il y a 3 ans, nous avions réalisé 5 ou 6 voyages pour Ocean Therapy, puis le covid est arrivé et nous avons fait le bilan de notre activité. L'accompagnement de SantaMila était vraiment ce qui marchait le mieux, donc la solution pour créer des voyages.



Et le pivot a trouvé écho rapidement. Aujourd'hui, nous avons 45 influenceurs ou leaders d'opinion, mais beaucoup continuent de nous contacter.



TourMaG.com - Il est aussi beaucoup plus facile de communiquer à une communauté constituée autour d'une personnalité, plutôt que de vouloir agréger des passionnés pour partir ensemble...



Charly Verchere : Clairement et l'acquisition est hors de prix.



Puis nous créons les voyages en fonction de la vision du voyage de cette personnalité. Pour le voyage en Islande, il y a la visite d'une grotte de glace pendant 1 journée, avec de la spéléologie, puis tous les soirs, les participants assisteront à un cours de photo.



TourMaG.com - Et en tant que professionnel du tourisme, est-ce que ces personnes vous challengent ? Elles ont peut être une vision du voyage moins standardisée et moins professionnelle.



Charly Verchere : Oui, vous avez totalement raison. Professionnellement, c'est très intéressant.



Après, il existe différents profils d'ambassadeurs, ceux qui nous laissent carte blanche sur une destination. Nous apportons notre vision, avec des diners chez l'habitant, des visites et autres activités, puis nous débattons sur ce qu'ils veulent garder ou supprimer du séjour.



Puis après vous avez des personnalités qui connaissent la destination par cœur et qui me donnent un programme quasi complet, me laissant carte blanche sur les hôteliers, les prestataires, etc.



Pour l'heure, nous sommes leaders en France, mais c'est anecdotique, car il n'y a personne en face de nous. Aux USA nous avons deux concurrents. Nous aimerions à la fin de l'année signer avec 150 ambassadeurs.