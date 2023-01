Quels sont les top influenceurs voyage en France ?

Avec ces 6 millions d’abonnés sur Instagram et près de 12 millions d’abonnés sur Youtube, Norman, on ne le présente plus ! C’est un des précurseurs du Youtube français avec ses vidéos délirantes. Norman Thavaud est un vidéaste web très doué, et ce, depuis ses débuts. Devenu humoriste et acteur, il continue à faire des vidéos humoristiques toujours plus originales et s’est même initié aux vlogs.États-Unis, Canada ou Japon, Norman aime et a toujours aimé partager ses fous rires et ses mésaventures sur les réseaux sociaux. Même les anecdotes les plus folles, comme celle de la frontière canado-américaine, ont été partagées. Des séances de fous rires assurées !