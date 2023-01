Quelles sont les principales plateformes d'influenceurs dans le voyage ?

L'essentiel de l'activité des influenceurs dans le voyage se déroule sur les réseaux sociaux. Dans ce vaste univers, il existe plusieurs plateformes dont vous connaissez sûrement certaines. Pour information, un bon nombre de ces outils sont destinés aux professionnels voulant trouver des ambassadeurs influents pour leurs marques. Ils sont aussi utilisés dans le domaine du voyage. Ces plateformes sont accessibles via une version gratuite (des tests) ou payante (complète).Avec plus de 22 millions d’utilisateurs par mois, c'est un terrain de jeu incontestable pour les créateurs de contenu. Comme vous le savez, Instagram est entièrement dédié au partage des photos et des vidéos, ce qui représente une opportunité pour les acteurs du réseau social. Un voyageur, pour sa part, aura un meilleur aperçu de la destination recherchée (restaurants, hôtels, sites à visiter…).Pour sa part, TikTok compte plus de 1 milliard d'utilisateurs uniques par mois. Le réseau social séduit énormément par son concept basé sur les courtes vidéos. Là encore, il s'agit d'une mine d'or pour les influenceurs, mais également pour les vacanciers à la recherche d'une escapade. Ils pourront consulter les vidéos publiées par les influenceurs afin de se faire une idée sur une destination donnée.Nul besoin de revenir sur Facebook et YouTube que vous connaissez sûrement. Voyons plutôt du côté des plateformes spécialisées dans le voyage et qui sont moins connues du grand public. Il y a, tout d'abord, Favicon. C'est une plateforme gratuite de marketing d'influence très complète qui comprend une base de données de 4,5 millions d'influenceurs.Ses algorithmes vous aident à trouver des profils pertinents. Pour ce faire, ils analysent la qualité et la pertinence de leurs publications. Vous gagnerez ainsi un temps fou pour trouver celui que vous recherchez.Là encore, les influenceurs disposent d'une excellente solution marketing pour promouvoir leur contenu de voyage. En ce qui vous concerne, grâce à Stellar, vous n'aurez aucun mal à trouver des ambassadeurs réputés et pertinents.La plateforme facilite également la tâche pour les marques qui cherchent à promouvoir leurs produits et services grâce à la notoriété d'un influenceur donnée. Par exemple, la direction d’une ville touristique pourrait recourir à Stellar et aux autres plateformes pour faire sa propre promotion et attirer les visiteurs.L'un des principaux atouts de Stellar se trouve dans son puissant moteur de recherche. Il vous permet de chercher parmi plus de 30 millions d'influenceurs. Plus encore : l'outil fournit une excellente analyse de leurs profils et de leurs publications (taux d'engagement, nombre de vues, reach…).Pour sa part, Findly est entièrement destiné aux entreprises. C'est l'un des dispositifs les plus intuitifs et les plus populaires du marché, y compris pour le secteur touristique. Grâce à ses algorithmes et à son moteur de recherche, Findly permet de trouver des influenceurs crédibles et pertinents.De plus, la plateforme française permet d'obtenir de précieuses informations sur la communauté de l'influenceur en question, le taux d'engagement, les intérêts des communautés, la localisation. Elle permet même de détecter les faux abonnés.Sortie en 2020, Willie est une autre plateforme d'influence marketing incontournable du secteur des voyages. Développée par Woô, elle ne requiert aucun engagement de la part des abonnés. L'objectif est le même : permettre à une marque ou à une destination d'accéder à une base de données d'influenceurs afin d'en sélectionner les plus pertinents.C'est en 2017 que HypeAuditor a été lancé. Tout comme les autres plateformes, elle vous donne accès à une riche base de données de créateurs de contenu. Vous pouvez aussi analyser les chiffres clés. Plus encore : HypeAuditor intègre un vérificateur de faux engagements et de faux followers très efficace.En tant que vacanciers, cela vous permet de trouver des influenceurs crédibles. Pour une marque, un professionnel du tourisme ou une destination, le gain de temps et d'argent est certain.Pour repérer les meilleurs influenceurs dans le voyage et le tourisme, HeePsy constitue une excellente piste à emprunter. Vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement. Cela fait de la plateforme un outil accessible même aux particuliers à la recherche d'influenceurs pertinents.HeePsy possède des fonctionnalités avancées. Par exemple, il permet de mieux cibler les influenceurs selon leur tranche d'âge, leurs centres d'intérêt, leur langue ou même leur localisation. Vous pouvez également cibler des créateurs de contenu d’une ville spécifique. C'est pratique si vous comptez partir pour une destination afin de visiter une cité en particulier. Il est également possible de chercher les influenceurs par des mots-clés, comme "ski, kayak, randonnée, gastronomie…".Avec Hivency, vous aurez surtout accès à une large base de données de micro-influenceurs. Outre le tourisme et le voyage, ils sont aussi actifs dans d'autres domaines, comme la mode, le style de vie, l'alimentation… Un système de recommandations pertinentes est mis en place par l'intelligence artificielle de Hivency, ce qui facilite la recherche d'influenceurs et la rend plus rapide et plus efficace.