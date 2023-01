Nos Curieux Voyageurs : découvrez les aventures de Marion et Maxime

Aujourd’hui, Marion et Maxime échangent autour de leurs escapades dans le sud de la France, en Amérique Latine ou encore en Scandinavie depuis plus de 8 ans. Ces curieux vous donnent rendez-vous pour faire le tour virtuel d'un nouveau village ou d'une nouvelle ville une fois par mois en moyenne.Le réseau sur lequel ils sont le plus présents est Instagram. Stories, publications, réels et guides sont très régulièrement alimentés. Ils comptent d’ailleurs plus de 92.2 k followers. Sur leur site et sur leur chaîne YouTube, on peut voir parfois un grand nombre de commentaires sous les récits et les vidéos. D'ailleurs, pour ces dernières, le nombre de vues peut atteindre les 5.5 K. Ils sont également présents sur Facebook, Pinterest et Twitter.