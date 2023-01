Gregsway : une aventure autour du monde

Grégoire alias Gregsway est un passionné de vidéos et d'aventure depuis ses 15 ans. Il débute par des trips en solo (Allemagne en vespa, Sri Lanka en Tuk Tuk…) mais réalise son rêve il y a 3 ans avec "Henri the bus"… un van qu'il a entièrement rénové. Aujourd'hui ce vlogueur et photographe belge vit de sa passion et partage son amour pour les voyages. Trentenaire sympathique et enthousiaste, il parcourt les coins les plus reculés de la planète et dévoile les dessous de ses expériences et chaque instant de ses voyages. Après avoir sillonné une bonne partie de l'Europe, il est parti à la découverte de l'Amérique du nord avec sa compagne Séverine et "Capitaine Oscar" (LT404x4) puis "Jeanne" (Mercedes300Te). Du Grand Nord au col de la Veleta, du désert des Bardenas à l'île de Senja… rien ne leur résiste ! Norvège, Slovénie, Portugal, France, Suède, Suisse, Afrique du sud… et bien sûr Belgique n'ont aucun secret pour eux.: Comment devenir influenceur voyage Son défi actuel, traverser l'Afrique par la côte ouest avec Robin son complice dans une voiture qui cumule plus de 300 000 km et ne passe plus le contrôle technique… Son challenge, aller le plus loin possible, repousser ses limites et celles de son véhicule. Au programme, l'Espagne, le Maroc, la péninsule de Dakhla, la Mauritanie… 18 000 km mais également du surf.