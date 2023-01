A la découverte de Bruno Maltor

Plusieurs facteurs ont contribué au succès de Bruno Maltor.Le slow travel est une nouvelle perception qui invite les gens à ralentir leur rythme de vie dans le but d'éradiquer les tensions. Bruno Maltor est l’un des adeptes de ce concept qui privilégie la simplicité. En s'installant plusieurs mois dans chaque ville, cette approche permet de mieux découvrir le patrimoine culturel et les traditions des pays visités.Comme nous l’avons mentionné, le grand succès de Bruno Maltor a débuté avec la création de ses premiers articles sur son blog. Pour y parvenir, il fallait avoir un style d'écriture pertinent et capable d'intéresser les lecteurs. Un pari gagnant pour le blogueur français qui a su raconter ses aventures par le biais d’un langage simple et accessible pour la majorité des visiteurs de son site.Doté d’une Nikon D750, d’une Gopro et d’un drone, le blogueur voyage français a su exploiter ses talents de photographe pour proposer à ses abonnées un produit de qualité.Bruno Maltor s’est démarqué des autres blogueurs par une présence permanente sur Internet en profitant de l’essor rapide de la technologie et de la démocratisation des objets connectés dans la dernière décennie.