Découvrez Jonathan Bertin le photographe hors pair

Jonathan Bertin est un photographe français âgé de 24 ans, célèbre pour ses photographies d’une grande sensibilité depuis l’âge de 17 ans. Né en Normandie, il commence à étudier la photographie à Saint Vincent de Paul en 2013 et ne se révèle qu’un an plus tard aux yeux du monde grâce à son compte Instagram.: Comment devenir influenceur voyage Mis à part des bases techniques et artistiques évidentes, c’est sa sensibilité et son expression subjective de la réalité qui émeuvent. Une fois son diplôme en poche, Bertin crée son entreprise et se positionne en tant que créateur de contenu lifestyle et voyage.Pour ce faire, il commence à voyager. Il part aux quatre coins du monde pour alimenter son contenu et nourrir son génie. Que ce soit en Espagne, au Portugal, en Islande ou en Californie, Jonathan capte la réalité avec une unicité rare et commence à se faire remarquer.