A la découverte de Lola Rossi

Lola est toujours restée fidèle à ses valeurs mais les secrets de son succès sont multiples.Épanouie, sportive, saine et enthousiaste, Lola apporte du bonheur et interagit personnellement avec ses lectrices et ses nombreuses abonnées. L'influenceuse se livre dans ses moments d'intimité (grossesses, accouchements…) et parle comme le ferait une amie proche. Quand une journée est compliquée, elle le dit ! Son authenticité et sa personnalité plaisent énormément et ce n'est pas un hasard si sa communauté qu'elle appelle "Mes petits chats d'amour" ne cesse de s'agrandir.Lola ne se contente pas de partager des communiqués de presse ou des informations sans goût. Qu'il s'agisse de décoration, de fitness, de produits (cosmétiques, alimentaires…), elle propose des contenus travaillés toujours agrémentés de sublimes photos. C'est le cas par exemple de son eBook de recettes inédites. Amoureuse des voyages, elle apporte de vrais conseils pratiques et ses photos/vidéos de pays (Corse, Canada, Espagne, Grèce, Italie, Portugal…) et villes (Londres, New-York…) visitées font rêver ses lectrices. Côté mode, elle est devenue une véritable source d'inspiration pour ses fans à qui elle propose sa sélection shopping, ses looks et des bons plans (Soldes, Shop My Style…). Ses followers savent que si elle présente un service ou qu'elle vante les bienfaits d'un produit, c'est qu'elle l'a réellement testé et qu'elle en est pleinement satisfaite.Avec Lola Rossi il y a toujours quelque chose à découvrir. Elle alimente régulièrement son blog, poste de nouvelles vidéos et publie presque tous les jours des contenus variés sur ses réseaux qu'elle double avec des stories. Elle organise des concours et fait gagner des cadeaux à ses fans. Cette régularité plait aux marques qui la sollicitent de plus en plus. Ce succès ne l'empêche pas de choisir soigneusement ses partenariats en vue de ne proposer que des contenus qui lui correspondent vraiment.