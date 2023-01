Quels sont les principaux influenceurs voyage ?

La photographie est sa passion, et elle en a fait son mode de vie et son gagne-pain. Lily Rose parcourt le monde et immortalise ses plus belles expériences avec de magnifiques clichés. Ces derniers sont publiés sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où l’influenceuse compte plus de 270 000 abonnés.En dehors de ses escapades, Lily Rose organise également des workshops. À travers ces derniers, elle enseigne sa passion pour la photographie et ses techniques pour pouvoir réaliser des clichés de voyage de qualité.