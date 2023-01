Comment obtenir un partenariat influenceur dans le voyage ?

Il est important de mettre en place une liste de créateurs de contenus potentiels avec lesquels vous pourriez travailler. Cela s'inscrit pleinement dans l'optique de la stratégie de marketing d'influence sur laquelle vous allez vous baser.Un influenceur opère sur les réseaux sociaux. C'est donc sur place que vous allez mener vos recherches. Vous devez connaître son domaine d'expertise, ses messages et sa zone d'influence. Ce sont trois éléments fondamentaux qui vont garantir un partenariat cohérent.C’est un critère essentiel qui permet d'évaluer le sérieux et la pertinence du créateur de contenu. Son taux d'engagement est-il satisfaisant ? Pour le savoir, il suffit de consulter le ratio entre le nombre d'abonnés et celui des followers qui réagissent à travers des commentaires, des partages ou des différentes mentions - comme les "cœurs" sur Instagram -.• Préférez le taux le plus élevéCe taux est généralement compris entre 7 et 10 %. Il peut parfois atteindre 20 %. Plus il est élevé, mieux ce sera. Cela signifie que la communauté de l'influenceur est réactive. Cela montre surtout qu'elle est authentique. Il ne s'agit donc pas d'abonnés acquis avec de l'argent par exemple.: Comment devenir influenceur voyage Un bon influenceur dans le voyage est celui qui est engagé auprès de sa communauté. Cela signifie qu'il accorde beaucoup d'importance à la satisfaction de ses followers, ce qui l'incite à produire un contenu de qualité.Dans ce même contexte, il sera lui aussi réactif afin de collecter les feedbacks et de répondre aux questions. Ces éléments vont renforcer sa popularité, ce qui en fera un excellent partenaire pour vous.