Comment devenir micro influenceur dans le voyage ?

Les micro-influenceurs sont des individus qui, par leurs connaissances dans le domaine et leur passion, influencent leurs abonnés. Leur rôle consiste à éduquer et à divertir pour enfin gagner en notoriété et micro influencer.Pourquoi « micro » me diriez-vous ? Car vous n’influencerez vos abonnés que dans un secteur d’activité limité. Une seule niche, avec beaucoup d’expertise et donc d’authenticité. Les micro-influenceurs ont la confiance de leurs followers car ils ne débordent généralement pas sur d’autres domaines et maîtrisent le leur. Ce qui a tendance à limiter le nombre d’abonnés.: Comment obtenir un partenariat influenceur dans le voyage ?Les micro-influenceurs possèdent entre 3 000 et 20 000 abonnés et les nano moins de 3 000. Ce qui importe est la relation de proximité, plus difficile à mettre en place pour les macro-influenceurs.