Comment travailler avec des nano influenceurs dans le voyage ?

Comme l'indique son appellation, un influenceur de voyage est un nomade digital très actif sur les réseaux sociaux. Généralement, il est présent sur toutes les plateformes connues. En ce qui concerne le voyage, l'influenceur mise souvent sur son compte Instagram où le maître mot est dédié à la photo et aux vidéos.: Comment obtenir un partenariat influenceur dans le voyage ?Ce métier est divisé en plusieurs catégories. La classification est effectuée sur la base du nombre d'abonnées. Il y a, tout d'abord, les nomades digitaux qui exercent la nano-influence. Le nombre de followers est compris entre 1 000 et 5 000 - on y reviendra -.Ensuite, on trouve les major-influenceurs qui, pour leur part, comptent plus de 100 000 abonnés. Il existe une troisième catégorie qui regroupe les méga-influenceurs. Ces derniers possèdent une large communauté d'au moins 1 million d'abonnés.Contrairement aux deux autres catégories, un nano-influenceur vise essentiellement à partager sa passion sans vouloir nécessairement gagner de l'argent. C'est ce qui le rend plus crédible aux yeux de ses followers. Si vous choisissez de travailler avec des nano-influenceurs, cela signifie que vous visez une "cible niche", comme la mode ou le voyage dans notre cas.