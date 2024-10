Une agence lance un concours d'écriture autour du... voyage ! Colombus Voyages a créé un concours littéraire autour du voyage

Dans la série nos agences de voyages ont du talent, voici un nouvel épisode : Colombus Voyages. Installée à Nîmes, l'équipe de 14 salariés lance son concours d'écriture, sur la thématique : "voyage qui transforme ". Cette première édition, soutenue par TourMaG.com, débute ce jeudi 24 octobre, elle devrait en appeler d'autres.



Et ce n'est peu dire que les voyageurs leur rendent bien, à commencer par Colombus Voyages.



Après 35 ans d'existence et des milliers de voyageurs ayant sillonné tous les continents, l'agence se lance dans un nouveau défi, celui d'organiser un concours littéraire autour du voyage.



Alors qu'à la tête du point de vente nous retrouvons la maman et son fils, c'est à Nathalie Pierret que nous devons cette nouvelle aventure.



Amoureuse des livres et des bons mots, la fan de Sylvain Tesson et Bernard Werber a eu l'idée de créer cet évènement, suite à un voyage et une ascension du



Sept ans plus tard, ce jeudi 24 octobre est donné le coup d'envoi du Concours d'écriture "Escale de vie : voyage qui transforme", inscription et instructions en cliquant ici.

Un concours littéraire autour "du voyage qui transforme" Nous sommes partis avec Charly (son fils, aussi engagé dans la direction de l'agence, ndlr) et deux de ses copains. Quand je suis rentré, mon fils m'a dit que je devais absolument raconter cette aventure.



J'ai relevé le défi. Pendant l'écriture,r je ressentais une énergie incroyable, moi l'amoureuse des livres, que je me suis dit qu'il fallait partager cela aux autres avec le concours d'écriture.



Puis la vie a repris son cours et, à un moment donné, je me suis dit que'il fallait passer à l'action en créant mon propre évènement qui réunirait ces deux passions, " nous explique Nathalie Pierret, la fondatrice de



Et comme dans l'agence, où les clients " ont l'impression d'appartenir à une petite famille" , les écrivains en herbe, agents de voyages et tous ceux qui souhaitent participer seront guidés et choyés comme s'ils partaient à l'autre bout du monde.



Si le début des candidatures est déjà ouvert, les potentiels concurrents recevront les conseils d'un agent d'écrivains pour passer au-delà du syndrome de la page blanche, ainsi qu'un guide d'écriture.



Une équipe est chargée d'animer le concours.



Le créneau de soumission des nouvelles, de 15 000 à 35 000 signes, est prévu pour se terminer le 26 janvier 2025.

Un concours d'écriture ouvert à tous et un jury avec Vianney de Boisredon Au cours des voyages, nous voyons toujours des personnes assises en train de griffonner sur un cahier, pour raconter leurs émotions et aventures.



Et je me dis qu'il est dommage que ces écrits ne sortent jamais et parfois tombent dans l'oubli d'un tiroir de bureau. Voilà pourquoi, nous avons créé avec Charly (Verchere, le fondateur de Goamigo) le concours.



Il est ouvert à tous, sans aucune restriction, " poursuit la fondatrice de Colombus Voyages.



Les personnes intéressées ont encore 3 mois pour aiguiser leurs plumes et claviers, elles peuvent d'ores et déjà s'inscrire en cliquant ici, pour recevoir le livret d'écriture et les différentes vidéos, pour les inspirer.



Au-delà de l'animation du concours, un jury a été constitué pour départager les concurrents.



Il se compose de Charlotte Bertonneau (une photographe et vidéaste professionnelle), Caroline Frisou (agent d'auteurs), Alicia et Laurence (deux conseillères voyages de l'agence), Vianney de Boisredon (un écrivain-voyageur) et de votre serviteur (journaliste pour TourMaG.com).



Une marraine a été aussi désignée en la personne de Liliane, alias Mamie Lili, la maman de la fondatrice de l'agence.



L'annonce des résultats se fera le 20 mars 2025, pour une cérémonie de remise des prix début avril.



L'annonce des résultats se fera le 20 mars 2025, pour une cérémonie de remise des prix début avril.

Alors amis agents de voyages, voyageurs, lecteurs ou amoureux des beaux mots, à vos claviers !

Les critères d'évaluation du concours La qualité de la plume

L'originalité de l'histoire et de la chute

L'adéquation au thème

Un vol long courrier aller-retour pour 2 personnes avec Air France



Un bon d'achat de 500 euros à utiliser dans l'agence Colombus Voyages



Un sac à dos Forclaz et un kit d'accessoires de voyages







