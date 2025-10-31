Colombus Voyages relance son concours de récits de voyage !

Le concours de récits a pour thème : "Escale de vie : ce que vous n’aviez pas vu venir lors d’un voyage" - Crédit photo : imagine généré par l'IA
C’est une aventure qui a pris une ampleur allant bien au-delà des attentes des organisateurs.
L’année dernière, sur un coup de tête et de cœur pour la lecture, Nathalie Pierret lançait un concours d’écriture.
La fondatrice de l’agence Colombus Voyages à Nîmes a eu cette idée après son ascension du Kilimandjaro en 2017, mais surtout en rédigeant le récit de ce voyage exceptionnel.
Après sept ans de maturation, l’idée a pris vie et rencontré un succès qu’elle n’aurait jamais imaginé.
Avec son fils Charly Verchère, aujourd’hui directeur général de l’agence, ils s’attendaient à recevoir quelques dizaines de récits. Finalement, ce sont près de 3 000 inscrits et 500 nouvelles qui ont été déposées.
Le jury a même dû être renforcé pour boucler le concours dans les temps.
Fort de cet engouement, Colombus Voyages relance donc le concours pour une deuxième édition, sur le thème : "Escale de vie : ce que vous n’aviez pas vu venir lors d’un voyage."
Les inscriptions sont ouvertes depuis ce jeudi 30 octobre 2025 (cliquez ici).
Le concours de récits de voyage se tient jusqu’au 25 janvier 2026
Colombus Voyages relance son concours pour une deuxième édition, sur le thème "Escale de vie : ce que vous n’aviez pas vu venir lors d’un voyage" - DR
Les auteurs, voyageurs, agents de voyages, professionnels du tourisme ou simples passionnés ont jusqu’au 25 janvier 2026 pour aiguiser leur plume et raviver leurs plus beaux souvenirs de voyage.
Et cette année, ce n’est pas seulement le thème qui évolue, mais aussi le format d’écriture.
Suite à de nombreux retours, le mot “nouvelle” a été abandonné au profit de “récit de voyage”, afin d’éviter la dimension fictive qu’implique souvent la définition du genre.
"Cette année, comme l’an dernier, les écrits doivent être des récits de voyage non fictionnels.
Le thème change, mais nous avons conservé les ingrédients qui ont fait le succès de la première édition.
Les inscrits sont accompagnés du début à la fin grâce à des vidéos animées par une spécialiste de l’écriture, et petite nouveauté, la gagnante de l’année dernière interviendra également," nous confie Nathalie Pierret.
Tout au long du concours, différents e-mails seront envoyés pour aider les participants à trouver l’inspiration, à structurer leur récit et à travailler leurs personnages.
Des astuces pratiques et une méthode d’écriture claire leur seront également proposées. De plus, un livret d’accompagnement sera envoyé par mail pour guider les auteurs pas à pas.
L’édition 2024 avait pour marraine la mère de Nathalie Pierret ; cette année, ce sera Émilie Souquet, la grande gagnante du premier concours, avec son récit "Kali et moi" (cliquez ici pour le lire).
Colombus Voyages : "Je voudrais que dans 10 ans, le concours existe encore"
"Ce qui m’anime, c’est de me dire que dans dix ans, le concours existera toujours. Je voudrais qu’il prenne encore plus d’ampleur et qu’il reste pérenne dans le temps.
J’aimerais que des auteurs célèbres y participent, et pourquoi pas lancer une version jeunesse," s’enthousiasme la responsable.
Si chez Colombus Voyages, on ne change pas une équipe qui gagne, le jury, lui, a été presque entièrement renouvelé, à l’exception de votre serviteur qui rempile pour un tour et quelques nuits blanches.
Ils seront donc huit à juger la qualité des écrits.
On y retrouve Manuella et Vanessa, conseillères voyages dans l’agence ; Yves Quesada, représentant d’hôtels et de réceptifs à travers le monde ; Marie Faure-Ambroise, podcasteuse, autrice et fondatrice de Beau Voyage ; Caroline Frisou, agente littéraire et formatrice dans l’édition ; Lara Celié, attachée de presse dans le tourisme et passionnée de lecture ; Fabien Guyon, cofondateur et rédacteur en chef du magazine Voyage Voyage ; et Romain Pommier, journaliste chez TourMaG.
"Au regard du succès de l’année passée, nous n’avons pas hésité une seconde à lancer une deuxième édition.
C’était tellement incroyable que nous voulions replonger dans cette émulation. Nous avons reçu tant de retours positifs, bienveillants… Les participants nous ont dit que tout avait été fait avec le cœur et ça, ça me touche profondément.
Vous savez, j’ai un peu passé la main à mon fils. Je fais encore beaucoup de choses à l’agence, mais je ne suis plus vraiment aux commandes.
Ce concours, c’est un peu mon bébé. Il donne du sens à ce que nous faisons au quotidien à l’agence, c’est un fil conducteur et il me donne une énergie folle," confie la fondatrice d’une agence qui emploie une quinzaine de salariés.
Concours “Escale de vie” : "Énormément de pros du tourisme y ont participé"
Pour information, fin novembre un recueil rassemblant 11 nouvelles de l'année dernière sera disponible à le vente. Baptisé "Le monde en Nouvelle" - DR
En attendant de se projeter vers 2035 (ou plus loin encore), les écrivains en herbe comme les plumes confirmées doivent plancher dès maintenant.
Le texte doit comprendre entre 15 000 et 35 000 signes, soit au minimum six page, et s’appuyer sur une expérience vécue. Les récits fictionnels, même brillamment rédigés, seront automatiquement exclus.
Pour information, fin novembre, un recueil rassemblant onze nouvelles issues de l’édition précédente sera mis en vente. Baptisé "Le monde en Nouvelle", l’ouvrage autoédité sera proposé au prix de 15,90 euros.
Tout comme le concours, le livre n’a aucune visée commerciale, puisque l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Bibliothèques Sans Frontières.
"C’est une réalisation personnelle qui plaît énormément, autant aux lecteurs qu’aux salariés.
Nous aimerions connaître davantage les répercussions, mais ce n’est pas simple. Nous constatons néanmoins que l’image de l’agence en ressort grandie : cela nous offre de la visibilité auprès du grand public, mais aussi dans le secteur.
C’est finalement assez novateur ! Et vous savez, énormément de professionnels du tourisme ont participé à l’édition 2024, tout comme nos clients," se félicite Nathalie Pierret.
D’ailleurs, parmi les participants de l’an dernier, Vanessa Loustau s’était distinguée avec le très élégant "Le Crabe et le Marin", ou encore Myriam Tord.
Et cette année, le succès semble déjà se confirmer, plus de 350 inscrits ont été recensés, à la suite d’une préinscription ouverte aux participants de l’édition précédente.
Escale de vie : ce que n’avez pas vu venir Nathalie Pierret lors d’un voyage
Et pour donner un peu d’inspiration, Nathalie Pierret nous partage une aventure qu’elle n’avait pas vue venir lors d’un voyage.
"C’était en Tanzanie, au Maasai Giraffe Lodge, au pied du volcan Ol Donyo Lengai.
La propriétaire des lieux m’a proposé quelque chose d’un peu extraordinaire de passer trois nuits dans un véritable village maasaï. J’ai dit oui, sans vraiment savoir ce qui m’attendait.
Le lendemain, nous sommes partis à pied, avec deux guides maasaïs, pour cinq heures de randonnée sous une chaleur écrasante.
À notre arrivée au village, à peine le sac posé, nous avons dû aller surveiller le troupeau de chèvres et de vaches avec les jeunes du village.
Nous avons participé à la vie quotidienne du village. Le soir venu, nous avons dormi dans une hutte, appelée “boma”, sur une natte, à côté d’une mère et de ses enfants.
Les journées étaient intenses : entre la garde du troupeau et les allers-retours pour chercher de l’eau à plusieurs kilomètres, on ne chômait pas.
L’expérience était incroyable, vivre sans eau, sans électricité, sans confort…
Un moment que je n’oublierai jamais," nous confie Nathalie Pierret.
