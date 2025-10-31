Colombus Voyages relance son concours de récits de voyage !

Ce qui m’anime, c’est de me dire que dans dix ans, le concours existera toujours. Je voudrais qu’il prenne encore plus d’ampleur et qu’il reste pérenne dans le temps.



J’aimerais que des auteurs célèbres y participent, et pourquoi pas lancer une version jeunesse,

Au regard du succès de l’année passée, nous n’avons pas hésité une seconde à lancer une deuxième édition.



C’était tellement incroyable que nous voulions replonger dans cette émulation. Nous avons reçu tant de retours positifs, bienveillants… Les participants nous ont dit que tout avait été fait avec le cœur et ça, ça me touche profondément.



Vous savez, j’ai un peu passé la main à mon fils. Je fais encore beaucoup de choses à l’agence, mais je ne suis plus vraiment aux commandes.



Ce concours, c’est un peu mon bébé. Il donne du sens à ce que nous faisons au quotidien à l’agence, c’est un fil conducteur et il me donne une énergie folle,