Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka

Le voyage s’enfonce ensuite plus profondément dans les montagnes de la province de Nan, où des routes sinueuses et pittoresques mènent à des points de vue panoramiques et à des villages isolés. À Bo Klua, d’anciens puits de sel de montagne – encore en activité aujourd’hui – offrent un aperçu fascinant d’une industrie locale séculaire, tandis que le pittoresque village de Sapan invite les voyageurs à faire une pause au milieu de forêts luxuriantes, de collines vallonnées et de paysages de vallées paisibles.



L’un des moments forts de cette partie du voyage est le séjour au Visama Explorer Nan, un écolodge intimiste et un havre culturel niché au cœur des montagnes. Ici, les voyageurs peuvent ralentir le rythme, tisser des liens avec les communautés locales et s’immerger pleinement dans les rythmes paisibles du nord de la Thaïlande.



L’aventure prend alors un tournant radical à l’arrivée au Sri Lanka, à commencer par les paysages sauvages du parc national de Wilpattu. Hébergés dans un élégant lodge de tentes en pleine nature, les voyageurs partent pour des safaris d’une journée entière à travers l’une des réserves naturelles les plus préservées de l’île. Réputé pour ses lacs naturels et sa jungle dense, Wilpattu abrite des léopards insaisissables, des éléphants d’Asie, des ours lippus, des crocodiles et une extraordinaire variété d’oiseaux.



De la nature sauvage à la culture, le voyage se poursuit vers Kandy, la capitale historique nichée sur les hauteurs. Explorez les marchés locaux animés, flânez au bord du lac pittoresque et visitez le vénéré Temple de la Relique de la Dent, l’un des sites bouddhistes les plus sacrés au monde. Des rencontres culturelles enrichissantes donnent vie à cette destination, qu’il s’agisse d’apprendre la cuisine traditionnelle sri-lankaise chez une famille locale, de déguster des douceurs régionales ou de découvrir les rythmes gracieux de la danse de Kandy aux côtés d’un maître local.

