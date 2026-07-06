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Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka


Certains voyages vous mènent d’une destination à l’autre. D’autres vous invitent à ralentir le rythme, à vous connecter aux lieux et à découvrir l’âme véritable d’un endroit. « Mountain Salt and Island Spice : à travers la Thaïlande et le Sri Lanka » est l’un de ces voyages : un itinéraire soigneusement conçu qui allie la richesse culturelle du nord de la Thaïlande à la beauté sauvage et aux traditions vivantes du Sri Lanka.


Rédigé par le Lundi 6 Juillet 2026 à 00:05

© Khiri Travel
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Des montagnes nappées de brume aux puits de sel séculaires, en passant par les safaris à la découverte de la faune sauvage et l’art contemporain, cette expérience immersive dévoile les histoires, les saveurs et les habitants qui rendent ces deux destinations véritablement inoubliables. Tout au long du parcours, les voyageurs découvriront des traditions locales authentiques, des paysages à couper le souffle et des rencontres enrichissantes qui sortent largement de l’ordinaire.

Le voyage commence dans la ville historique de Chiang Mai, au nord du pays, où des temples séculaires, des marchés animés et le riche patrimoine de la culture Lanna donnent le ton de l’aventure qui vous attend. Explorez le marché animé de Warorot et parcourez la vieille ville à bord d’un samlor, le pousse-pousse traditionnel, à la découverte de trésors architecturaux tels que le Wat Chedi Luang. L’un des moments forts du voyage est l’ascension vers le temple vénéré de Doi Suthep, perché au-dessus de la ville et offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée en contrebas.
En quittant la ville, l’itinéraire se poursuit à travers les joyaux culturels moins connus du nord de la Thaïlande, Phrae et Nan, où le rythme ralentit et où les traditions authentiques prennent vie. Participez à un atelier pratique de teinture à l’indigo, visitez des sanctuaires paisibles et des temples en teck magnifiquement préservés, et flânez dans des villes historiques où les palais en bois et les fresques vieilles de plusieurs siècles racontent l’histoire d’anciens royaumes.

© Khiri Travel
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Le voyage s’enfonce ensuite plus profondément dans les montagnes de la province de Nan, où des routes sinueuses et pittoresques mènent à des points de vue panoramiques et à des villages isolés. À Bo Klua, d’anciens puits de sel de montagne – encore en activité aujourd’hui – offrent un aperçu fascinant d’une industrie locale séculaire, tandis que le pittoresque village de Sapan invite les voyageurs à faire une pause au milieu de forêts luxuriantes, de collines vallonnées et de paysages de vallées paisibles.

L’un des moments forts de cette partie du voyage est le séjour au Visama Explorer Nan, un écolodge intimiste et un havre culturel niché au cœur des montagnes. Ici, les voyageurs peuvent ralentir le rythme, tisser des liens avec les communautés locales et s’immerger pleinement dans les rythmes paisibles du nord de la Thaïlande.

L’aventure prend alors un tournant radical à l’arrivée au Sri Lanka, à commencer par les paysages sauvages du parc national de Wilpattu. Hébergés dans un élégant lodge de tentes en pleine nature, les voyageurs partent pour des safaris d’une journée entière à travers l’une des réserves naturelles les plus préservées de l’île. Réputé pour ses lacs naturels et sa jungle dense, Wilpattu abrite des léopards insaisissables, des éléphants d’Asie, des ours lippus, des crocodiles et une extraordinaire variété d’oiseaux.

De la nature sauvage à la culture, le voyage se poursuit vers Kandy, la capitale historique nichée sur les hauteurs. Explorez les marchés locaux animés, flânez au bord du lac pittoresque et visitez le vénéré Temple de la Relique de la Dent, l’un des sites bouddhistes les plus sacrés au monde. Des rencontres culturelles enrichissantes donnent vie à cette destination, qu’il s’agisse d’apprendre la cuisine traditionnelle sri-lankaise chez une famille locale, de déguster des douceurs régionales ou de découvrir les rythmes gracieux de la danse de Kandy aux côtés d’un maître local.

© Khiri Travel
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Le dernier chapitre se déroule dans la ville cosmopolite de Colombo, où se côtoient les nombreuses cultures du Sri Lanka. Découvrez la ville à travers le regard d’un artiste local, en explorant les galeries d’art contemporain, l’art de rue haut en couleur et les créations numériques émergentes qui reflètent la scène créative en pleine évolution de l’île. Le voyage s’achève par un final culinaire inoubliable : un menu dégustation raffiné qui allie magistralement les épices sri-lankaises à des techniques internationales, créant ainsi une célébration mémorable de la diversité des saveurs et du patrimoine culinaire de l’île.

Des temples sacrés et villages de montagne aux safaris à la découverte de la faune sauvage, en passant par l’expression artistique et une cuisine d’exception, « Mountain Salt and Island Spice Across Thailand and Sri Lanka » est bien plus qu’un simple voyage : c’est une invitation à découvrir deux destinations exceptionnelles à travers des liens authentiques, des traditions communes et des moments inoubliables.

© Khiri Travel
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Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka

Pour plus d'informations, rendez-vous sur khiri.com ou contactez-nous à l'adresse marketing@khiri.com. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de vous aider à créer des voyages enrichissants à travers l'Asie.

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Tags : Khiri Travel
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