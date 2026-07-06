NAGA TRAVEL Maroc : Rendez-vous aux professionnels du tourisme à l'IFTM Top Resa 2026

Du 15 au 17 septembre 2026, NAGA TRAVEL, agence réceptive spécialisée dans les voyages sur mesure au Maroc, sera présente au salon IFTM Top Resa sur le stand de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Cette participation sera l'occasion de rencontrer les agences de voyages, tour-opérateurs et professionnels du tourisme souhaitant développer ou renforcer leur offre de voyages au Maroc.

Rédigé par Naga Travel le Lundi 6 Juillet 2026 à 00:05

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