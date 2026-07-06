NAGA TRAVEL Maroc : Rendez-vous aux professionnels du tourisme à l'IFTM Top Resa 2026

Une expertise locale au service des professionnels
Implantée au Maroc, notre agence accompagne depuis plusieurs années une clientèle internationale dans l'organisation de séjours authentiques et personnalisés.
Notre expertise couvre l'ensemble du territoire marocain, avec une connaissance approfondie de Marrakech, des villes impériales, du Haut Atlas, des vallées, des kasbahs, du Sud marocain et du désert du Sahara.
Nous concevons des voyages adaptés aux attentes de chaque client :
- Séjours à Marrakech et escapades urbaines ;
- Circuits privés sur mesure ;
- Voyages en famille et entre amis ;
- Circuits en 4x4 dans le désert et les grands espaces ;
- Randonnées dans l'Atlas, les vallées et le Sahara ;
- Voyages en petits groupes ou groupes constitués ;
- Séjours incentives et événements professionnels.
Des voyages authentiques et personnalisés
Notre philosophie est de proposer des expériences uniques, loin des itinéraires standardisés, en privilégiant la rencontre, l'authenticité et la qualité des prestations.
Grâce à notre équipe locale et à notre parfaite connaissance du terrain, nous assurons une organisation complète : transport privé, sélection d'hébergements de charme, guides expérimentés, activités sur mesure et assistance tout au long du séjour.
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Nous serons ravis d'échanger avec vous lors du salon afin de vous présenter nos différentes offres et d'étudier ensemble vos futurs projets.
Rendez-vous du 15 au 17 septembre sur le stand du Maroc.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous dès maintenant afin de convenir d'un rendez-vous pendant le salon.
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Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp
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