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NAGA TRAVEL Maroc : Rendez-vous aux professionnels du tourisme à l'IFTM Top Resa 2026


Du 15 au 17 septembre 2026, NAGA TRAVEL, agence réceptive spécialisée dans les voyages sur mesure au Maroc, sera présente au salon IFTM Top Resa sur le stand de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).
Cette participation sera l'occasion de rencontrer les agences de voyages, tour-opérateurs et professionnels du tourisme souhaitant développer ou renforcer leur offre de voyages au Maroc.


Rédigé par Naga Travel le Lundi 6 Juillet 2026 à 00:05

Une expertise locale au service des professionnels

© Naga Travel Maroc
© Naga Travel Maroc
IFTM

Implantée au Maroc, notre agence accompagne depuis plusieurs années une clientèle internationale dans l'organisation de séjours authentiques et personnalisés.

Notre expertise couvre l'ensemble du territoire marocain, avec une connaissance approfondie de Marrakech, des villes impériales, du Haut Atlas, des vallées, des kasbahs, du Sud marocain et du désert du Sahara.

Nous concevons des voyages adaptés aux attentes de chaque client :

© Naga Travel Maroc
© Naga Travel Maroc
  • Séjours à Marrakech et escapades urbaines ;
  • Circuits privés sur mesure ;
  • Voyages en famille et entre amis ;
  • Circuits en 4x4 dans le désert et les grands espaces ;
  • Randonnées dans l'Atlas, les vallées et le Sahara ;
  • Voyages en petits groupes ou groupes constitués ;
  • Séjours incentives et événements professionnels.

Des voyages authentiques et personnalisés

Notre philosophie est de proposer des expériences uniques, loin des itinéraires standardisés, en privilégiant la rencontre, l'authenticité et la qualité des prestations.
Grâce à notre équipe locale et à notre parfaite connaissance du terrain, nous assurons une organisation complète : transport privé, sélection d'hébergements de charme, guides expérimentés, activités sur mesure et assistance tout au long du séjour.
© Naga Travel Maroc
© Naga Travel Maroc

Rencontrons-nous à l'IFTM Top Resa

Vous recherchez un partenaire local fiable et réactif pour développer votre programmation sur le Maroc ?
Nous serons ravis d'échanger avec vous lors du salon afin de vous présenter nos différentes offres et d'étudier ensemble vos futurs projets.
Rendez-vous du 15 au 17 septembre sur le stand du Maroc.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous dès maintenant afin de convenir d'un rendez-vous pendant le salon.

Contacter NAGA Travel

NAGA TRAVEL Maroc : Rendez-vous aux professionnels du tourisme à l'IFTM Top Resa 2026
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp

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Tags : Naga Travel Maroc
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