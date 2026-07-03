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Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

La coopérative hôtelière optimise les contenus de ses 300 établissements face à l'essor de l'intelligence artificielle


Face à l'émergence des moteurs conversationnels et des assistants dotés d'intelligence artificielle, The Originals Hotels fait évoluer sa visibilité numérique en adoptant une stratégie de Generative Engine Optimization (GEO). Ce projet, mené à l'échelle de ses quelque 300 établissements indépendants, s'articule autour de la réécriture des fiches descriptives, de l'optimisation technique pour les grands modèles de langage (LLM) et de la refonte de ses pages d'inspiration. L'objectif est d'adapter les contenus aux nouvelles requêtes d'intention des internautes.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 3 Juillet 2026 à 11:00

The Originals Hotels déploie une nouvelle stratégie GEO, Depositphotos.com photo by robuart
The Originals Hotels déploie une nouvelle stratégie GEO, Depositphotos.com photo by robuart
CroisiEurope
Pour faire face à l'essor des recherches par intelligence artificielle, le groupement The Originals Hotels déploie une stratégie GEO (Generative Engine Optimization).

Quatrième marque hôtelière sur le marché français, ce premier réseau coopératif du pays rassemble des hôteliers indépendants répartis à travers six catégories d'établissements, du segment économique au haut de gamme.

A lire aussi : L’IA rebat les cartes : les agences de voyages face au défi du GEO !

L'application concrète de ce chantier repose sur la collecte directe des données du terrain auprès des propriétaires des établissements du réseau. Par le biais d'un questionnaire détaillé, chaque exploitant contribue à enrichir les informations locales pour préserver la singularité de son adresse.

"Cette stratégie GEO s’appuie notamment sur l’optimisation des contenus existants, la mise à jour des FAQ et la création de nouvelles réponses plus intentionnelles" détaille un communiqué de presse.

Analyse prédictive et préservation de l'identité du réseau

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La coopérative explique que le projet repose sur plusieurs piliers : la réécriture et l’enrichissement des fiches hôtels existantes, la personnalisation des contenus grâce aux retours des hôteliers via un questionnaire détaillé, la refonte des pages Destinations & Inspirations, et l’optimisation de la structure SEO du site et de ses contenus afin de renforcer leur lisibilité par les moteurs de recherche et les LLM (Large Language Models).

Pour guider ses choix éditoriaux, la chaîne hôtelière intègre des outils d'analyse prédictive permettant de réaliser une veille sur les volumes de recherche et l'intensité de la concurrence sur internet.

Ces solutions techniques aident à repérer les lexiques et thématiques les plus porteurs pour anticiper l'apparition de la marque dans les résultats générés par les intelligences artificielles.

Pour le Directeur Général de The Originals Hotels, Olivier Dufit, cette démarche renforce l'utilité du modèle coopératif : « Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté d'accompagner nos hôteliers face aux évolutions rapides des usages digitaux. La visibilité en ligne est devenue un enjeu clé, et notre rôle, en tant que coopérative, est de leur apporter des solutions concrètes, structurantes et durables pour y répondre. »

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Tags : the originals
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