Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

"Cette stratégie GEO s’appuie notamment sur l’optimisation des contenus existants, la mise à jour des FAQ et la création de nouvelles réponses plus intentionnelles"

Pour faire face à l'essor des recherches par intelligence artificielle, le groupement The Originals Hotels déploie une stratégie GEO (Generative Engine Optimization).Quatrième marque hôtelière sur le marché français, ce premier réseau coopératif du pays rassemble des hôteliers indépendants répartis à travers six catégories d'établissements, du segment économique au haut de gamme.L'application concrète de ce chantier repose sur la collecte directe des données du terrain auprès des propriétaires des établissements du réseau. Par le biais d'un questionnaire détaillé, chaque exploitant contribue à enrichir les informations locales pour préserver la singularité de son adresse.détaille un communiqué de presse.