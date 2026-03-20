En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie

Le Domaine propose une gamme diversifiée d’hébergements.



Le bâtiment historique accueille des appartements modernes avec vue sur la vallée.



En lisière de forêt, sept écolodges offrent un refuge intime, tandis que cinq cabanes perchées permettent une immersion au cœur du paysage. Tous ces hébergements privilégient discrétion et confort.



L’espace bien-être de 530 m² comprend une piscine intérieure chauffée de 15 mètres, un sauna, un hammam, une salle de sport et des zones de relaxation ouvertes sur le paysage.



Le Domaine abrite également un restaurant et un salon de thé proposant des produits locaux et de saison, ainsi que trois salles de séminaires équipées. Implanté au pied de la forêt domaniale de Munster, il constitue un point de départ pour explorer la région, notamment la route des Vins, les villages alsaciens et les sites patrimoniaux.



Le Domaine de Haslach rejoint le réseau The Originals Hotels, qui rassemble près de 300 hôteliers indépendants en France.