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En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie

Le Domaine de Haslach rouvre après sept ans de rénovation


Après sept ans de rénovation, le Domaine de Haslach, The Originals Collection, rouvre ses portes dans la vallée de Munster. Ancien sanatorium du début du XXᵉ siècle, le site alsacien entame une nouvelle vie.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 11:33

Le Domaine de Haslach - ©The Originals Collection
Le Domaine de Haslach - ©The Originals Collection
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Après sept années de travaux, le Domaine de Haslach, The Originals Collection, rouvre ses portes sur les hauteurs de la vallée de Munster.

Ancien sanatorium construit en 1912, ce site emblématique entame un nouveau chapitre de son histoire en Alsace, mêlant patrimoine et hébergements contemporains.

Érigé au début du XXᵉ siècle, le bâtiment principal du Domaine accueillait autrefois un établissement de soins. Fermé en 2017, le site a été racheté en 2018 avec pour objectif de lui redonner vie tout en conservant son identité.

A lire : Un fonds, une filiale : The Originals Hôtels étoffe son modèle coopératif

La rénovation a respecté l’architecture originale et l’environnement naturel, intégrant des écolodges et des cabanes perchées dans le domaine de 6 hectares.

Situé à 670 mètres d’altitude et à 20 kilomètres de Colmar, le Domaine bénéficie d’une vue panoramique sur la vallée de Munster et le massif des Vosges.

Le Domaine de Haslach : une destination nature, sport et bien-être

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Le Domaine propose une gamme diversifiée d’hébergements.

Le bâtiment historique accueille des appartements modernes avec vue sur la vallée.

En lisière de forêt, sept écolodges offrent un refuge intime, tandis que cinq cabanes perchées permettent une immersion au cœur du paysage. Tous ces hébergements privilégient discrétion et confort.

L’espace bien-être de 530 m² comprend une piscine intérieure chauffée de 15 mètres, un sauna, un hammam, une salle de sport et des zones de relaxation ouvertes sur le paysage.

Le Domaine abrite également un restaurant et un salon de thé proposant des produits locaux et de saison, ainsi que trois salles de séminaires équipées. Implanté au pied de la forêt domaniale de Munster, il constitue un point de départ pour explorer la région, notamment la route des Vins, les villages alsaciens et les sites patrimoniaux.

Le Domaine de Haslach rejoint le réseau The Originals Hotels, qui rassemble près de 300 hôteliers indépendants en France.


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Tags : alsace, the originals
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