B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

La 45ᵉ adresse dans le Grand Est


B&B HOTELS renforce son maillage dans le Grand Est avec la reprise du B&B HOTEL Brumath Bernolsheim. Situé au cœur de l’Alsace, à proximité de Strasbourg et de Haguenau, l’établissement propose 66 chambres et constitue un nouveau point d’ancrage pour les clientèles loisirs et affaires.


Rédigé par le Mercredi 21 Janvier 2026

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath - Depositphotos.com, @DaLiu
B&B HOTELS poursuit son développement territorial avec la reprise et l’ouverture récente du B&B HOTEL Brumath Bernolsheim, qui devient le 45ᵉ établissement du groupe dans la région Grand Est.

Implanté à Brumath, au cœur de l’Alsace, l’hôtel bénéficie d’une localisation stratégique, à 20 minutes de Strasbourg et 10 minutes de Haguenau, porte d’entrée du Pays de Hanau.

Facilement accessible, l’établissement se situe également à 15 minutes à pied de la gare de Brumath, un atout pour les clientèles affaires comme loisirs.

Le B&B HOTEL Brumath Bernolsheim dispose de 66 chambres confortables et fonctionnelles, adaptées aux séjours courts comme prolongés.

Certaines peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes, répondant ainsi aux besoins des familles. Fidèle au concept de l’enseigne, un petit-déjeuner à volonté est proposé, élaboré à partir de produits issus de fournisseurs français engagés.

B&B HOTELS poursuit son développement en Alsace

Au-delà de l’hébergement, Brumath constitue un point de départ idéal pour découvrir l’Alsace du Nord.

Les amateurs d’histoire pourront explorer le riche passé gallo-romain de la ville au musée archéologique, installé dans l’ancien château des Hanau-Lichtenberg, ou encore observer les traces de l’histoire judiciaire locale à travers l’architecture de l’ancien tribunal d’instance.

Les adeptes de tourisme vert ne sont pas en reste. Les chemins longeant le canal de la Marne au Rhin se prêtent particulièrement bien aux balades à vélo ou aux randonnées.

À proximité, le Kochersberg offre quant à lui de larges panoramas sur les Vosges et la Forêt-Noire, renforçant l’attractivité touristique du secteur.

Le B&B HOTEL Brumath Bernolsheim est ouvert aux voyageurs depuis le 23 décembre 2025, confirmant la volonté du groupe B&B HOTELS de consolider son maillage régional tout en répondant aux nouvelles attentes des clientèles de passage, comme de séjour.


Tags : alsace, b&b hotels
