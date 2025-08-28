Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Nathalie Feyte a rejoint B&B Hotels pour piloter la stratégie commerciale et marketing du Groupe dans la zone Europe de l’Ouest - DepositPhotos.com, OceanProd
Avec plus de vingt ans d’expérience dans le revenue management, la stratégie tarifaire, le e-commerce et le marketing digital, Nathalie Feyte rejoint B&B Hotels pour piloter la stratégie commerciale et marketing du Groupe dans la zone Europe de l’Ouest.
Diplômée de l’École Centrale Paris, elle a débuté sa carrière chez Air France-KLM, où elle a occupé divers postes à responsabilités, allant du développement du réseau à la gestion du marketing digital pour un portefeuille couvrant 73 pays.
En 2014, elle a rejoint Europcar Mobility Group pour superviser le développement du e-commerce sur les segments Loisirs et Corporate, ainsi que les ventes directes.
Lire aussi : B&B HOTELS ouvre quatre nouvelles adresses en France
L'arrivée de Nathalie Feyte pour accélérer le développement commercial et digital de B&B Hotels
Depuis 2020, elle y occupait le poste de SVP Revenue Management & Pricing, participant activement à la transformation de l’entreprise et à la mise en œuvre de programmes stratégiques ayant entraîné une forte croissance du chiffre d’affaires.
Pour Valério Duchini, directeur général Europe de l’Ouest de B&B Hotels, cette nomination s’inscrit dans un contexte d’expansion soutenue.
"L’arrivée de Nathalie, avec son excellent parcours chez Air France-KLM et Europcar Mobility Group, va nous permettre d’accélérer notre développement commercial et digital.
Son expertise en revenue management et en stratégie de croissance sera un véritable levier pour accompagner nos ambitions".
Publié par Amelia Brille
