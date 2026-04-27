Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises

De l’arrivée du voyageur au Nuku Hiva by Pearl Resorts à son départ, tout concourt à assurer au visiteur une véritable immersion dans la belle nature comme dans l’âme des îles Marquises.
Les 20 bungalows du Lodge sont posés à flanc de colline, dans un jardin tropical luxuriant, sur les hauteurs de la baie de Taiohae. Faits de matériaux locaux, couverts de bardeaux de bois,
très spacieux (39m2 chacun) mais décorés avec grand soin, confortables, climatisés, ils viennent juste d’être rénovés et embellis.
Tous sont dotés d’une terrasse privative : on s’y laisse facilement bercer par la générosité de la nature environnante, avant de filer se rafraîchir dans la piscine à débordement, boire un verre au bar ou prendre ses repas au restaurant tout en laissant son regard vagabonder entre océan et collines environnantes où il est commun de croiser des chevaux, des sangliers, des coqs et des poules mais aussi des chèvres sauvages.
Les 20 bungalows du Lodge sont posés à flanc de colline, dans un jardin tropical luxuriant, sur les hauteurs de la baie de Taiohae. Faits de matériaux locaux, couverts de bardeaux de bois,
très spacieux (39m2 chacun) mais décorés avec grand soin, confortables, climatisés, ils viennent juste d’être rénovés et embellis.
Tous sont dotés d’une terrasse privative : on s’y laisse facilement bercer par la générosité de la nature environnante, avant de filer se rafraîchir dans la piscine à débordement, boire un verre au bar ou prendre ses repas au restaurant tout en laissant son regard vagabonder entre océan et collines environnantes où il est commun de croiser des chevaux, des sangliers, des coqs et des poules mais aussi des chèvres sauvages.
Une cuisine qui sublime les saveurs du Pacifique
A l’hôtel Le Nuku Hiva, le voyage ne s’arrête pas aux paysages majestueux et sauvages de l'île. Il se poursuit dans l’assiette. Son restaurant Kenae fait honneur au réseau Relais & Châteaux que l’hôtel a rejoint en 2020.
Généreuse, sa cuisine reflète un équilibre délicat entre savoir-faire français et produits locaux. Elle est tissée des saveurs des fruits et des légumes des Marquises, de celle de la viande des chèvres qui vivent en liberté dans les collines - une viande particulièrement succulente lorsqu’elle est attendrie par la douceur du lait de coco - et, bien sûr, de celles des poissons apportés à l’hôtel le jour même de leur capture par les petits pêcheurs du coin. Des poissons servis cuits, semi-cuits ou crus mais très souvent rehaussés, eux aussi, de lait de coco.
Accommodés pour mettre en valeur le meilleur des saveurs du Pacifique et tenir en éveil les sens des convives, ces spécialités savent rester discrètes mais elles ont le talent des grandes tables. A la manière dont les mocktails et les cocktails frais et colorés du Mokai bar savent également sublimer la douceur de vivre polynésienne.
Généreuse, sa cuisine reflète un équilibre délicat entre savoir-faire français et produits locaux. Elle est tissée des saveurs des fruits et des légumes des Marquises, de celle de la viande des chèvres qui vivent en liberté dans les collines - une viande particulièrement succulente lorsqu’elle est attendrie par la douceur du lait de coco - et, bien sûr, de celles des poissons apportés à l’hôtel le jour même de leur capture par les petits pêcheurs du coin. Des poissons servis cuits, semi-cuits ou crus mais très souvent rehaussés, eux aussi, de lait de coco.
Accommodés pour mettre en valeur le meilleur des saveurs du Pacifique et tenir en éveil les sens des convives, ces spécialités savent rester discrètes mais elles ont le talent des grandes tables. A la manière dont les mocktails et les cocktails frais et colorés du Mokai bar savent également sublimer la douceur de vivre polynésienne.
Sous la protection des tikis
Ces lieux magiques sont protégés par d’innombrables tikis. Sculptés dans le bois ou taillés dans la pierre, ces figures mi-homme, mi-dieu symbolisent un personnage mythique qui aurait donné, il y a très longtemps, naissance aux êtres humains, dans la mythologie des Marquises, des îles souvent appelées Terre des hommes » ou « Henua Enana ».
Jadis, les Polynésiens vénéraient ces tikis et les craignaient. Aujourd’hui, les tikis continuent de symboliser la création et la vie, le lien entre le ciel et la terre, entre l’homme et la nature.
La marche agréable qui, au départ du Lodge, conduit vers une plage de sable noir et doux où il est agréable de se baigner, mène, ensuite, à travers une végétation luxuriante, jusqu’à Taiohae, le chef-lieu de l’île.
La cathédrale Notre-Dame des Marquises y a été bâtie en 1977 en bois et en pierres volcaniques de couleurs et de tailles différentes, provenant de toutes les îles de l’archipel qui en compte huit dont six sont habitées.
C’est tout naturellement que cette majestueuse cathédrale flanquée de deux clochers-tourets a été élevée sur le Tohua Mauia, le lieu sacré de l’ancienne religion des Marquises, où se tient désormais, périodiquement, sous le regard bienveillant d’énormes tikis en pierre, le Festival des Arts et de la culture des îles Marquises, important rassemblement culturel destiné à célébrer et à maintenir vivaces les traditions de cet archipel volcanique du bout du monde.
La marche agréable qui, au départ du Lodge, conduit vers une plage de sable noir et doux où il est agréable de se baigner, mène, ensuite, à travers une végétation luxuriante, jusqu’à Taiohae, le chef-lieu de l’île.
La cathédrale Notre-Dame des Marquises y a été bâtie en 1977 en bois et en pierres volcaniques de couleurs et de tailles différentes, provenant de toutes les îles de l’archipel qui en compte huit dont six sont habitées.
C’est tout naturellement que cette majestueuse cathédrale flanquée de deux clochers-tourets a été élevée sur le Tohua Mauia, le lieu sacré de l’ancienne religion des Marquises, où se tient désormais, périodiquement, sous le regard bienveillant d’énormes tikis en pierre, le Festival des Arts et de la culture des îles Marquises, important rassemblement culturel destiné à célébrer et à maintenir vivaces les traditions de cet archipel volcanique du bout du monde.
Des packages pratiques et bien pensés
Pour permettre une véritable immersion dans cette culture fascinante en plein renouveau, Le Nuku Hiva by Pearl Resorts propose désormais d’astucieux packages -de trois jusqu’à six nuits- qui combinent hébergement, repas, balade nature et découvertes culturelles en 4x4 à la journée où à la demi-journée. Ils peuvent inclure des moments de baignade et lorsque l’excursion dure la journée, prévoient un déjeuner dans un petit restaurant local.
Dans ces packages sont compris les transferts depuis l’aéroport de Nuku Hiva jusqu’à l’hôtel (et inversement) par des chauffeurs qui savent se faire guides pour commenter les paysages.
Ces propositions bien calibrées simplifient le travail des agences qui souhaitent accompagner leurs clients dans la découverte des Marquises. Elles laissent aux visiteurs, une fois qu’ils sont arrivés sur place, une totale disponibilité pour s’abandonner aux joies simples de l’exploration de l’île principale de cet archipel jailli des eaux de l’océan pacifique voici 3 à 6 millions d’années.
Ces propositions bien calibrées simplifient le travail des agences qui souhaitent accompagner leurs clients dans la découverte des Marquises. Elles laissent aux visiteurs, une fois qu’ils sont arrivés sur place, une totale disponibilité pour s’abandonner aux joies simples de l’exploration de l’île principale de cet archipel jailli des eaux de l’océan pacifique voici 3 à 6 millions d’années.
A coup sûr, elles offrent de belles opportunités de se reconnecter à la nature comme de se familiariser avec une culture trop peu connue !
Des guides exceptionnels
Alida, William et Milton, les trois guides qui accompagnent les excursions, sont des enfants de Nuku Hiva. Tous trois sont incollables sur la géographie, la faune, la flore, la géologie, l’histoire et la culture de cette île mystique.
Ils en connaissent tous les recoins et toutes les richesses, aussi bien les trésors archéologiques soigneusement préservés - tikis de pierre et petroglyphes - de la vallée de Koueva que les curiosités naturelles de la vallée de Hatiheu, les panoramas spectaculaires sur les vallées d’Hakaui et Anaotak ou encore les paysages majestueux du plateau de Toovi.
Mieux encore, ils savent en parler avec une attachante faconde, tout comme ils aiment faire partager le nom des plantes et des arbres ou le langage codé des tatouages dont les Polynésiens sont friands.
Combinées avec les activités à la carte - cours pour apprendre à accommoder le poisson cru au lait de coco, à s’initier à l’art du tressage ou à celui, encore plus délicat, de la confection des couronnes de fleurs, sorties en quad, randonnée équestre ou pédestre, balade en bateau -, ces excursions sont vraiment la garantie que l’immersion dans la nature est indissociable d’une approche culturelle des Marquises.
Ainsi, l’harmonie et la douceur de vivre qui règnent à Nuku Hiva envoûteront à coup sûr les visiteurs qui s’y aventurent.
Combinées avec les activités à la carte - cours pour apprendre à accommoder le poisson cru au lait de coco, à s’initier à l’art du tressage ou à celui, encore plus délicat, de la confection des couronnes de fleurs, sorties en quad, randonnée équestre ou pédestre, balade en bateau -, ces excursions sont vraiment la garantie que l’immersion dans la nature est indissociable d’une approche culturelle des Marquises.
Ainsi, l’harmonie et la douceur de vivre qui règnent à Nuku Hiva envoûteront à coup sûr les visiteurs qui s’y aventurent.
Contacter Pearl Resorts of Tahiti
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti
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