Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises

A l’hôtel Le Nuku Hiva, le voyage ne s’arrête pas aux paysages majestueux et sauvages de l'île. Il se poursuit dans l’assiette. Son restaurant Kenae fait honneur au réseau Relais & Châteaux que l’hôtel a rejoint en 2020.



Généreuse, sa cuisine reflète un équilibre délicat entre savoir-faire français et produits locaux. Elle est tissée des saveurs des fruits et des légumes des Marquises, de celle de la viande des chèvres qui vivent en liberté dans les collines - une viande particulièrement succulente lorsqu’elle est attendrie par la douceur du lait de coco - et, bien sûr, de celles des poissons apportés à l’hôtel le jour même de leur capture par les petits pêcheurs du coin. Des poissons servis cuits, semi-cuits ou crus mais très souvent rehaussés, eux aussi, de lait de coco.



Accommodés pour mettre en valeur le meilleur des saveurs du Pacifique et tenir en éveil les sens des convives, ces spécialités savent rester discrètes mais elles ont le talent des grandes tables. A la manière dont les mocktails et les cocktails frais et colorés du Mokai bar savent également sublimer la douceur de vivre polynésienne.