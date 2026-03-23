À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie

Sous le toit du fare pote’e (la maison commune) qui se distingue par sa structure circulaire, le restaurant principal, Poreho , sert une cuisine soignée aux saveurs insulaires.



Alcôve à ciel ouvert, le restaurant Te Reka Ika excelle, lui, dans les saveurs du lagon et de l’océan, comme le suggère son nom qui signifie « poisson savoureux ». Son chef travaille devant les clients : à eux de choisir dans la pêche du jour ce qu’ils veulent déguster, grillé à la plancha ou accommodé au barbecue japonais. Ouvert le soir (sur réservation), le Te Reka Ika compte seulement 7 tables en bois recyclé -dont une table de banquet-, chacune entourée de blocs de coraux pour protéger les convives des regards.