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À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie

Un luxe discret et un catalogue époustouflant d’activités


Un combiné d’hospitalité raffinée, de bien-être et de respect des traditions dans une nature encore sauvage. Ce Relais & Châteaux se distingue aussi par sa gastronomie.
Comment ne pas s’y croire au paradis terrestre ? Composé de couronnes coralliennes bordées de sable blanc et rose, d’imposants cocotiers et d'une eau cristalline aux infinis dégradés de bleu, l'Archipel des Tuamotu s’offre encore sauvage et inviolé.


Rédigé par Pearl Resorts of Tahiti le Lundi 30 Mars 2026 à 06:10

© Stéphane Mailion
© Stéphane Mailion
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Dans ces anciennes îles volcaniques – les plus anciennes de toute la Polynésie française -, Le Tikehau invite à se mettre dans la peau de Robinson Crusoé pour vivre une aventure belle et simple au plus près des splendeurs naturelles.

Posé au bord d’un lagon turquoise enserré dans un anneau de corail, sur le motu Tianoa, un îlot privé à 15 minutes de bateau de l’unique village de l’atoll, il est le seul établissement hôtelier de l’atoll éponyme.

© Stéphane Mailion
© Stéphane Mailion
Cette adresse d’exception se découvre par la mer. Derrière le sable rose de la plage, la cocoteraie sauvage se double d'un jardin tropical : le dépaysement est immédiat, la sérénité, une évidence. L’authenticité, sa raison d’être : en témoignent les blocs de coraux, les rochers, les énormes souches disposées à l’extérieurs, non loin des bronzes parés de tentacules de poulpe sculptés signés HTJ, l'un des plus talentueux artistes contemporains du fenua.

En témoignent aussi les tikis sculptés qui symbolisent, dans la culture locale, le lien sacré entre l'homme et la nature.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Des allures de village polynésien


Récemment rénové, Le Tikehau a des allures de village polynésien.

Ses 29 bungalows sont – tout comme la villa royale - coiffés de feuilles de pandanus, leurs parois extérieures sont revêtues de palmes tressées. Les parquets intérieurs sont gravés de motifs de coraux et de poissons, les portes des chambres sont agrémentées de plaques de cuivre oxydées et gravées.

© David Yawalkar © Pearl Resorts of Tahiti
© David Yawalkar © Pearl Resorts of Tahiti
Ces hébergements associent confort, élégance et simplicité. Dans les 21 bungalows sur pilotis, une vitre marine permet d’observer la faune aquatique. Les huit villas qui se cachent sous les cocotiers offrent, elles, un accès direct à la plage tout en garantissant une grande intimité grâce aux monticules garni d’arbustes qui les séparent les unes des autres.

Une « villa royale » d’exception

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Dans les allées ombragées, trois unu rouges, emblème royal, signalent discrètement la « villa royale » abritée des regards extérieurs par une enceinte de corail. Ses 1 256 m² privatisés en front de plage se nichent dans un jardin planté de 70 grands cocotiers qui filtrent la lumière du Pacifique. À l'entrée, une raie manta sculptée dans la pierre monte la garde dans un silence presque sacré.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Une fois le seuil franchi, ce sanctuaire n’est que luxe et élégance, souligné du précieux bois brun foncé des Marumaru, ces arbres centenaires qui bordaient jadis la rade de Papeete. La villa accueille mobilier sur mesure, bar, salon et une bibliothèque qui lui donne l’allure de ces « maisons de propriétaire » que l’on n’a plus envie de quitter. 2 bungalows plage indépendants viennent compléter l’ensemble.
Conçue pour accueillir jusqu'à 8 personnes, la villa a été pensée dans ses moindres détails.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Une ode aux saveurs insulaires


Fier d’avoir rejoint, à l’été 2025, le réseau des Relais & Châteaux, Le Tikehau participe à l'initiative Food for Change, en collaboration avec le mouvement mondial Slow food, afin de célébrer une cuisine plus respectueuse de la vie.

Ses restaurants travaillent avec les pêcheurs locaux et s'inspirent de la terre et du lagon pour créer des plats à base de produits locaux et de saison.

© David Yawalkar / ©Stéphane Mailion
© David Yawalkar / ©Stéphane Mailion
Sous le toit du fare pote’e (la maison commune) qui se distingue par sa structure circulaire, le restaurant principal, Poreho, sert une cuisine soignée aux saveurs insulaires.

Alcôve à ciel ouvert, le restaurant Te Reka Ika excelle, lui, dans les saveurs du lagon et de l’océan, comme le suggère son nom qui signifie « poisson savoureux ». Son chef travaille devant les clients : à eux de choisir dans la pêche du jour ce qu’ils veulent déguster, grillé à la plancha ou accommodé au barbecue japonais. Ouvert le soir (sur réservation), le Te Reka Ika compte seulement 7 tables en bois recyclé -dont une table de banquet-, chacune entourée de blocs de coraux pour protéger les convives des regards.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Un cadre intimiste pour les amoureux

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Cadre intimiste dans une nature grandiose, Le Tikehau accueille volontiers les amoureux pour les grands jours qui jalonnent la vie : fiançailles, mariage, renouvellement de vœux, anniversaires de mariages… toujours avec une touche polynésienne.

Sur demande, l’équipe de l’hôtel aide les couples à créer tous les moments uniques –petit déjeuner en pirogue, dîner romantique, etc.- dont ils rêvent.

Des cérémonies traditionnelles de mariage peuvent aussi être organisées sur les plages de sable rose. Certes, elles n'ont pas de valeur légale, mais elles sont inoubliables !

L’art ancestral du massage polynésien

Installé dans un bungalow sur pilotis, le Fare Massage by Tavai Spa initie les hôtes au Taurumi, l'art ancestral polynésien du massage.

Dans tous ses rituels de soin réalisés par des mains expertes, il met à l'honneur des produits à base de plantes - fleur de tiare, vanille de Taha'a, fruits tropicaux- et le monoï, l’« huile sacrée » polynésienne, 100 % bio.

Quelle que soit l'expérience choisie - massages, soins du visage, gommages-, elle est l’assurance de vivre une parenthèse enchantée de détente et de douceur.

Sur l’île aux oiseaux, des airs de commencement du monde

Au Tikehau, les amateurs de snorkeling, d’observation des raies mantas avec masque et tubas, de plongée sous-marine, de kayak, de croisière au coucher du soleil et de pique-nique sont assurés de trouver leur bonheur.
© Tahiti Tourisme / © Pearl Resorts of Tahiti
© Tahiti Tourisme / © Pearl Resorts of Tahiti

Les amateurs de belle nature peuvent aussi s’offrir une excursion en bateau jusqu’à « l’île aux oiseaux ». Nichée à 45 minutes de l’hôtel, cette petite île corallienne est un véritable sanctuaire pour la flore et la faune, où abondent les noddis bruns, les sternes et les fous à pieds rouges !
Entre lagon turquoise et sable rose, entre plongée sur les récifs coralliens et farniente, Le Tikehau by Pearl Resorts ne peut qu’émerveiller celui qui y séjourne.

Contacter Pearl Resorts of Tahiti

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601

Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55


Site web : Pearl Resorts of Tahiti

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Tags : Pearl Resorts of Tahiti
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