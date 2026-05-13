Voyages E.Leclerc relance ses enchères de séjours à partir du 20 mai

Voyages E.Leclerc poursuit le développement de ses enchères de séjours - Depositphotos.com @Kuzmafoto
Voyages E.Leclerc poursuit le développement de ses dispositifs d’enchères de voyages et de live shopping, lancés il y a deux ans afin de rendre les séjours plus accessibles.
L’enseigne, organise une nouvelle session d’enchères du 20 au 21 mai 2026, avec plusieurs destinations à remporter, parmi lesquelles Marrakech, Lanzarote ou encore Madère.
Le principe des "Enchères Voyages" repose sur un fonctionnement simple : les clients inscrits au club des enchérisseurs peuvent participer à des ventes aux enchères en ligne dont le prix de départ est fixé à 1 euro. Les mises, plafonnées à 5 euros, permettent aux participants d’enchérir sur plusieurs offres simultanément pendant une durée de 24 heures. Le dernier enchérisseur avant la fin du chronomètre remporte le séjour concerné.
Selon l’enseigne, les séjours proposés représentent un budget moyen d’environ 1 200 euros pour deux personnes, avec des réductions avoisinant les 32 % par rapport aux tarifs publics. Huit destinations sont proposées chaque jour pendant deux jours. Les offres incluent notamment des séjours dans les Canaries, en Martinique, mais aussi des city breaks à Rome ou Lisbonne.
Les inscriptions aux prochaines enchères sont accessibles ici.
L’enseigne, organise une nouvelle session d’enchères du 20 au 21 mai 2026, avec plusieurs destinations à remporter, parmi lesquelles Marrakech, Lanzarote ou encore Madère.
Le principe des "Enchères Voyages" repose sur un fonctionnement simple : les clients inscrits au club des enchérisseurs peuvent participer à des ventes aux enchères en ligne dont le prix de départ est fixé à 1 euro. Les mises, plafonnées à 5 euros, permettent aux participants d’enchérir sur plusieurs offres simultanément pendant une durée de 24 heures. Le dernier enchérisseur avant la fin du chronomètre remporte le séjour concerné.
Selon l’enseigne, les séjours proposés représentent un budget moyen d’environ 1 200 euros pour deux personnes, avec des réductions avoisinant les 32 % par rapport aux tarifs publics. Huit destinations sont proposées chaque jour pendant deux jours. Les offres incluent notamment des séjours dans les Canaries, en Martinique, mais aussi des city breaks à Rome ou Lisbonne.
Les inscriptions aux prochaines enchères sont accessibles ici.
Un dispositif complété par des sessions de live shopping
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En parallèle, Voyages E.Leclerc poursuit également le développement de ses sessions de live shopping. Inspiré du téléachat, ce format permet aux internautes de découvrir des destinations touristiques en direct grâce à des présentations animées par des spécialistes du voyage ou des destinations mises en avant.
Diffusés sur le site de l’enseigne ainsi que sur son compte Instagram Voyages E.Leclerc, ces rendez-vous proposent des présentations autour des spécificités culturelles et géographiques des destinations, accompagnées d’échanges en direct avec les internautes via un module de chat.
Les participants peuvent également accéder à des offres promotionnelles exclusives pendant les sessions.
Parmi les destinations déjà mises en avant figurent notamment la Polynésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, l’Égypte ou encore l’Australie.
Diffusés sur le site de l’enseigne ainsi que sur son compte Instagram Voyages E.Leclerc, ces rendez-vous proposent des présentations autour des spécificités culturelles et géographiques des destinations, accompagnées d’échanges en direct avec les internautes via un module de chat.
Les participants peuvent également accéder à des offres promotionnelles exclusives pendant les sessions.
Parmi les destinations déjà mises en avant figurent notamment la Polynésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, l’Égypte ou encore l’Australie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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