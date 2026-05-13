Voyages E.Leclerc relance ses enchères de séjours à partir du 20 mai

En parallèle, Voyages E.Leclerc poursuit également le développement de ses sessions de live shopping. Inspiré du téléachat, ce format permet aux internautes de découvrir des destinations touristiques en direct grâce à des présentations animées par des spécialistes du voyage ou des destinations mises en avant.



Diffusés sur le site de l’enseigne ainsi que sur son compte Instagram Voyages E.Leclerc, ces rendez-vous proposent des présentations autour des spécificités culturelles et géographiques des destinations, accompagnées d’échanges en direct avec les internautes via un module de chat.



Les participants peuvent également accéder à des offres promotionnelles exclusives pendant les sessions.



Parmi les destinations déjà mises en avant figurent notamment la Polynésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, l’Égypte ou encore l’Australie.