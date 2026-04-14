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Nikki Beach ouvrira un resort et des résidences à Marrakech en 2028

Un resort lifestyle avec beach club


À l’horizon 2028, Nikki Beach Hospitality Group prévoit l’ouverture d’un vaste complexe lifestyle à Marrakech, combinant resort de luxe, résidences privées et beach club.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 10:43

Nikki Beach Resort & Spa Marrakech - Photo : Nikki Beach Hospitality Group
Nikki Beach Resort & Spa Marrakech - Photo : Nikki Beach Hospitality Group
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Nikki Beach Hospitality Group a dévoilé son projet de Nikki Beach Resort & Spa Marrakech, dont l’ouverture est prévue en 2028.

L’établissement viendra renforcer le positionnement du groupe sur le segment de l’hôtellerie de luxe lifestyle avec une offre intégrée mêlant hébergement, résidences privées et beach club.

Situé sur la route de l’Ourika, à environ 20 minutes de l’aéroport de Marrakech Menara, le futur complexe s’implantera dans un environnement associant la proximité de la ville ocre et la vue sur les montagnes de l’Atlas.

Le projet s’inscrit dans une dynamique d’expansion de la division Hotels & Resorts de Nikki Beach, acteur international du lifestyle haut de gamme.

Un resort de plus de 100 suites

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Le cœur du projet reposera sur un resort de plus de 100 suites privées. L’offre d’hébergement s’échelonnera de chambres de 45 m² à des suites premium, jusqu’à une "Celebration Suite" de plus de 500 m².

Le site intégrera plusieurs espaces de restauration, dont un restaurant ouvert toute la journée, une table signature ainsi qu’un beach club, complétés par des bars extérieurs et des espaces de loisirs.

L’architecture du projet mettra en avant un design marocain contemporain, associé à de vastes piscines conçues comme des oasis.

En parallèle de l’hôtel, Nikki Beach développera un ensemble résidentiel de plus de 50 villas haut de gamme avec services.

Présentées comme un quartier exclusif intégré au resort, ces villas disposeront chacune d’une piscine, d’un jacuzzi extérieur, de jardins privatifs en contrebas et d’espaces de stationnement dédiés.

L’ensemble sera relié par des allées piétonnes et des lagons résidentiels, permettant aux propriétaires de bénéficier à la fois d’un cadre privatif et de l’accès aux infrastructures du resort, aux espaces bien-être et aux services du beach club.

Une offre bien-être et loisirs étendue

Le projet accordera une place importante au bien-être et aux activités sportives. Le centre wellness comprendra notamment des hammams traditionnels, saunas, bains de vapeur, cabines de soins, une piscine de nage et un juice bar.

Un complexe sportif de 500 m² accueillera une salle de fitness, des studios de yoga, des courts de squash indoor, ainsi que des espaces de loisirs tels qu’une salle de cinéma privée, une salle de jeux et un simulateur de golf.

Des courts de tennis et de padel seront également aménagés en extérieur. Un kids club, baptisé The Reef, proposera des activités dédiées aux enfants.

Au cœur du dispositif, Nikki Beach Marrakech proposera l’expérience emblématique du groupe. Organisé autour d’une grande piscine centrale avec plateformes flottantes et beds, le beach club intégrera des bars immergés, un restaurant en hauteur, une cabine DJ et une scène.

Le site comprendra également une boutique lifestyle, une offre de resortwear ainsi qu’un espace consacré à l’artisanat local.

Ouvert aux clients de l’hôtel, aux résidents et à une clientèle extérieure, le lieu ambitionne de devenir un espace de vie mêlant musique, gastronomie et événements.

Une nouvelle étape dans le développement du groupe

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Nikki Beach Hotels & Resorts, qui développe actuellement plusieurs établissements à travers le monde, notamment à Antigua, Ras Al Khaimah, Bakou et Mascate.

"Marrakech est une destination qui incarne la culture, l’énergie et une attractivité intemporelle. Nous créons bien plus qu’un resort : nous développons un véritable écosystème lifestyle", a déclaré Rémi Delpech, COO de Nikki Beach Hotels & Resorts.


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Tags : marrakech, nikki beach
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