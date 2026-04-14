Nikki Beach ouvrira un resort et des résidences à Marrakech en 2028

Le projet accordera une place importante au bien-être et aux activités sportives. Le centre wellness comprendra notamment des hammams traditionnels, saunas, bains de vapeur, cabines de soins, une piscine de nage et un juice bar.



Un complexe sportif de 500 m² accueillera une salle de fitness, des studios de yoga, des courts de squash indoor, ainsi que des espaces de loisirs tels qu’une salle de cinéma privée, une salle de jeux et un simulateur de golf.



Des courts de tennis et de padel seront également aménagés en extérieur. Un kids club, baptisé The Reef, proposera des activités dédiées aux enfants.



Au cœur du dispositif, Nikki Beach Marrakech proposera l’expérience emblématique du groupe. Organisé autour d’une grande piscine centrale avec plateformes flottantes et beds, le beach club intégrera des bars immergés, un restaurant en hauteur, une cabine DJ et une scène.



Le site comprendra également une boutique lifestyle, une offre de resortwear ainsi qu’un espace consacré à l’artisanat local.



Ouvert aux clients de l’hôtel, aux résidents et à une clientèle extérieure, le lieu ambitionne de devenir un espace de vie mêlant musique, gastronomie et événements.