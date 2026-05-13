TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

Philippe Tabarot, Ministre des Transports sur France Info


À l’approche de la saison estivale, le ministre des Transports Philippe Tabarot a voulu rassurer voyageurs et professionnels du tourisme lors d’une interview accordée à France Info ce 13 mai 2026. Le gouvernement exclut toute restriction de voyage lié à l'hantavirus et assure qu’aucune pénurie de kérosène ne menace les départs en vacances cet été.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 11:45

Hantavirus: "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot - Photo CH
Hantavirus: "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot - Photo CH
Exotismes
Invité de France Info ce 13 mai 2026, le ministre des Transports Philippe Tabarot a voulu rassurer les voyageurs et les professionnels du tourisme alors que plusieurs inquiétudes émergent autour du hantavirus, du coût du carburant et du transport aérien à l’approche de la saison estivale.

Interrogé sur le cas grave de hantavirus détecté à Paris après l’épisode du navire de croisière MV Hondius, le ministre a exclu toute mesure restrictive dans les transports. « Le virus ne court pas comme c’était le cas pour le coronavirus et les conditions sont totalement différentes », a-t-il déclaré sur France Info, tout en reconnaissant « le traumatisme des Français » lié à la crise sanitaire du Covid-19.

Philippe Tabarot a confirmé qu’aucune restriction n’était envisagée dans les trains, avions, métros ou transports collectifs. « Il n’y a aujourd’hui aucune restriction, quel que soit le mode de transport », a-t-il insisté, écartant également tout retour du masque obligatoire.

Hantavirus : "Je dis aux Français qu’ils peuvent voyager comme ils le souhaitent "

Questionné sur les voyages en croisière et les déplacements vers l’Argentine ou certaines zones concernées par le virus, le ministre s'est voulu rassurant.

« Je dis aux Français qu’ils peuvent voyager comme ils le souhaitent », a affirmé Philippe Tabarot, précisant néanmoins que les autorités restaient « particulièrement vigilantes » sur la traçabilité des passagers et les cas contacts, notamment via les services de la DGAC.

Le ministre des Transports a une nouvelle cherché à calmer les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient et à ses conséquences sur l’approvisionnement en carburant aérien. « Il n'y a aucune pénurie de kérosène. Il y a encore des stocks commerciaux, il y a des stocks stratégiques », a-t-il déclaré, ajoutant que « les Français qui le souhaitent pourront partir en congé cet été ».

« Les compagnies n'ont pas intérêt à annuler parce que tout simplement » a t-il ajouté, car la saison estivale est stratégique pour leur activité. Il également rappelé que les compagnies aériennes n'avaient pas la possibilité d'augmenter le prix lorsque le billet est réglé : « Quand vous faites une transaction, quand c’est signé, vous ne pouvez pas augmenter ensuite le prix », a-t-il souligné, évoquant une clarification apportée au niveau européen.

Il faisait référence à la compagnie Volotea qui a demandé un ajustement tarifaire à ses clients alors que les billets avaient été déjà payés.

Philippe Tabarot a également insisté sur l’enjeu touristique pour la destination France. « On a la première destination mondiale en matière de tourisme. Il y a 100 millions de personnes qui vont venir nous visiter cet été. Il ne faut pas que cette question du kérosène soit un frein. », a-t-il rappelé sur France Info.

Lu 200 fois

Tags : tabarot
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

HBX Group : après PerfectStay, le géant espagnol réalise une acquisition dans l’IA

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Brand News

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes
Dans un marché du tourisme soumis aux aléas géopolitiques, Quartier Libre réaffirme sa mission :...
Les annonces

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Lyon 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDD - (Chamalières (63))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel
Distribution

Distribution

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot
Partez en France

Partez en France

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été
Production

Production

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !
AirMaG

AirMaG

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington
Transport

Transport

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France
La Travel Tech

La Travel Tech

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation
HotelMaG

Hébergement

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond
Futuroscopie

Futuroscopie

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias