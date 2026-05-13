Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot Philippe Tabarot, Ministre des Transports sur France Info

À l’approche de la saison estivale, le ministre des Transports Philippe Tabarot a voulu rassurer voyageurs et professionnels du tourisme lors d’une interview accordée à France Info ce 13 mai 2026. Le gouvernement exclut toute restriction de voyage lié à l'hantavirus et assure qu’aucune pénurie de kérosène ne menace les départs en vacances cet été.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 13 Mai 2026 à 11:45





Interrogé sur le cas grave de hantavirus détecté à Paris après l’épisode du navire de croisière MV Hondius, le ministre a exclu toute mesure restrictive dans les transports. « Le virus ne court pas comme c’était le cas pour le coronavirus et les conditions sont totalement différentes », a-t-il déclaré sur France Info, tout en reconnaissant « le traumatisme des Français » lié à la crise sanitaire du Covid-19.



Philippe Tabarot a confirmé qu’aucune restriction n’était envisagée dans les trains, avions, métros ou transports collectifs. « Il n’y a aujourd’hui aucune restriction, quel que soit le mode de transport », a-t-il insisté, écartant également tout retour du masque obligatoire. Invité de France Info ce 13 mai 2026, le ministre des Transports Philippe Tabarot a voulu rassurer les voyageurs et les professionnels du tourisme alors que plusieurs inquiétudes émergent autour du hantavirus, du coût du carburant et du transport aérien à l’approche de la saison estivale.Interrogé sur le cas grave de hantavirus détecté à Paris après l’épisode du navire de croisière MV Hondius, le ministre a exclu toute mesure restrictive dans les transports. «», a-t-il déclaré sur France Info, tout en reconnaissant «» lié à la crise sanitaire du Covid-19.Philippe Tabarot a confirmé qu’aucune restriction n’était envisagée dans les trains, avions, métros ou transports collectifs. «», a-t-il insisté, écartant également tout retour du masque obligatoire.

Hantavirus : "Je dis aux Français qu’ils peuvent voyager comme ils le souhaitent "



« Je dis aux Français qu’ils peuvent voyager comme ils le souhaitent », a affirmé Philippe Tabarot, précisant néanmoins que les autorités restaient « particulièrement vigilantes » sur la traçabilité des passagers et les cas contacts, notamment via les services de la DGAC.



Le ministre des Transports a une nouvelle cherché à calmer les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient et à ses conséquences sur l’approvisionnement en carburant aérien. « Il n'y a aucune pénurie de kérosène. Il y a encore des stocks commerciaux, il y a des stocks stratégiques », a-t-il déclaré, ajoutant que « les Français qui le souhaitent pourront partir en congé cet été ».



« Les compagnies n'ont pas intérêt à annuler parce que tout simplement » a t-il ajouté, car la saison estivale est stratégique pour leur activité. Il également rappelé que les compagnies aériennes n'avaient pas la possibilité d'augmenter le prix lorsque le billet est réglé : « Quand vous faites une transaction, quand c’est signé, vous ne pouvez pas augmenter ensuite le prix », a-t-il souligné, évoquant une clarification apportée au niveau européen.



Il faisait référence à la compagnie Volotea qui a demandé Questionné sur les voyages en croisière et les déplacements vers l’Argentine ou certaines zones concernées par le virus, le ministre s'est voulu rassurant.», a affirmé Philippe Tabarot, précisant néanmoins que les autorités restaient «» sur la traçabilité des passagers et les cas contacts, notamment via les services de la DGAC.Le ministre des Transports a une nouvelle cherché à calmer les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient et à ses conséquences sur l’approvisionnement en carburant aérien. «», a-t-il déclaré, ajoutant que «».» a t-il ajouté, car la saison estivale est stratégique pour leur activité. Il également rappelé que les compagnies aériennes n'avaient pas la possibilité d'augmenter le prix lorsque le billet est réglé : «», a-t-il souligné, évoquant une clarification apportée au niveau européen.Il faisait référence à la compagnie Volotea qui a demandé un ajustement tarifaire à ses clients alors que les billets avaient été déjà payés.

Philippe Tabarot a également insisté sur l’enjeu touristique pour la destination France. « On a la première destination mondiale en matière de tourisme. Il y a 100 millions de personnes qui vont venir nous visiter cet été. Il ne faut pas que cette question du kérosène soit un frein . », a-t-il rappelé sur France Info.

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