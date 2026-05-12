Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Villages Clubs du Soleil débutent sur un rythme mesuré, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques - Depositphotos.com @Natasha_art
Le lancement des réservations pour l’été 2026 s’inscrit dans une dynamique qualifiée de "lente" par Villages Clubs du Soleil.
À date, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, un niveau comparable à celui de 2025 à la même période.
Dans le détail, près de 207 168 journées de vacances ont déjà été réservées pour la période estivale. Un volume jugé "significatif" par l’opérateur, qui anticipe une accélération des réservations dans les prochaines semaines, notamment à l’approche des départs.
Le taux d’occupation global atteint actuellement 57,6 % sur les établissements de montagne et du littoral.
Sans surprise, les destinations en bord de mer concentrent une part importante de la demande. Le top 3 des Villages Clubs les plus réservés reste stable par rapport à 2025, avec Soustons, Beg Meil et La Baule.
A lire : Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026
Ces destinations confirment leur attractivité auprès des familles en quête de séjours en formule tout compris sur le littoral français.
À date, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, un niveau comparable à celui de 2025 à la même période.
Dans le détail, près de 207 168 journées de vacances ont déjà été réservées pour la période estivale. Un volume jugé "significatif" par l’opérateur, qui anticipe une accélération des réservations dans les prochaines semaines, notamment à l’approche des départs.
Le taux d’occupation global atteint actuellement 57,6 % sur les établissements de montagne et du littoral.
Sans surprise, les destinations en bord de mer concentrent une part importante de la demande. Le top 3 des Villages Clubs les plus réservés reste stable par rapport à 2025, avec Soustons, Beg Meil et La Baule.
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Villages Clubs du Soleil : la montagne tire la demande
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Dans un contexte marqué par la répétition des épisodes de canicule estivale, les Villages Clubs de montagne poursuivent leur progression.
Les sites les plus plébiscités sont Montgenèvre, Arc 1800 et Les Karellis.
Cette tendance confirme un intérêt croissant des vacanciers pour des séjours en altitude, perçus comme une alternative plus fraîche durant les périodes de fortes chaleurs.
Le groupe souligne toutefois un environnement de réservation marqué par plusieurs facteurs d’incertitude.
Pour Jérôme Pasquet, président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole, cette situation pèse sur le rythme des réservations estivales : "Les réservations pour juillet-août accusent un démarrage lent et restent en retrait dans un contexte géopolitique incertain.
Néanmoins, la situation internationale devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche."
A lire : Comment Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut devenir un leader du tourisme social
Si le démarrage apparaît en retrait, Villages Clubs du Soleil reste confiant quant à l’évolution du marché dans les semaines à venir.
Le groupe anticipe notamment un phénomène de rattrapage de dernière minute, traditionnel sur les périodes estivales, qui pourrait venir dynamiser les réservations à partir de la mi-juillet.
Les sites les plus plébiscités sont Montgenèvre, Arc 1800 et Les Karellis.
Cette tendance confirme un intérêt croissant des vacanciers pour des séjours en altitude, perçus comme une alternative plus fraîche durant les périodes de fortes chaleurs.
Le groupe souligne toutefois un environnement de réservation marqué par plusieurs facteurs d’incertitude.
Pour Jérôme Pasquet, président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole, cette situation pèse sur le rythme des réservations estivales : "Les réservations pour juillet-août accusent un démarrage lent et restent en retrait dans un contexte géopolitique incertain.
Néanmoins, la situation internationale devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche."
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Si le démarrage apparaît en retrait, Villages Clubs du Soleil reste confiant quant à l’évolution du marché dans les semaines à venir.
Le groupe anticipe notamment un phénomène de rattrapage de dernière minute, traditionnel sur les périodes estivales, qui pourrait venir dynamiser les réservations à partir de la mi-juillet.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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