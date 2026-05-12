Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Les réservations pour juillet-août accusent un démarrage lent et restent en retrait dans un contexte géopolitique incertain.



Néanmoins, la situation internationale devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche.

Dans un contexte marqué par la répétition des épisodes de canicule estivale, les Villages Clubs de montagne poursuivent leur progression.Les sites les plus plébiscités sont Montgenèvre, Arc 1800 et Les Karellis.Cette tendance confirme un intérêt croissant des vacanciers pour des séjours en altitude, perçus comme une alternative plus fraîche durant les périodes de fortes chaleurs.Le groupe souligne toutefois un environnement de réservation marqué par plusieurs facteurs d’incertitude.Pour Jérôme Pasquet, président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole, cette situation pèse sur le rythme des réservations estivales : "Si le démarrage apparaît en retrait, Villages Clubs du Soleil reste confiant quant à l’évolution du marché dans les semaines à venir.Le groupe anticipe notamment un phénomène de rattrapage de dernière minute, traditionnel sur les périodes estivales, qui pourrait venir dynamiser les réservations à partir de la mi-juillet.