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Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Des volumes de réservations déjà significatifs


Les réservations estivales chez Villages Clubs du Soleil démarrent sur un rythme mesuré, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques. Malgré ce lancement en douceur, l’opérateur enregistre déjà 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de 207 000 journées de vacances réservées, laissant entrevoir une montée en puissance progressive à l’approche de l’été.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 21:23

Villages Clubs du Soleil débutent sur un rythme mesuré, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques - Depositphotos.com @Natasha_art
Villages Clubs du Soleil débutent sur un rythme mesuré, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques - Depositphotos.com @Natasha_art
Exotismes
Le lancement des réservations pour l’été 2026 s’inscrit dans une dynamique qualifiée de "lente" par Villages Clubs du Soleil.

À date, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, un niveau comparable à celui de 2025 à la même période.

Dans le détail, près de 207 168 journées de vacances ont déjà été réservées pour la période estivale. Un volume jugé "significatif" par l’opérateur, qui anticipe une accélération des réservations dans les prochaines semaines, notamment à l’approche des départs.

Le taux d’occupation global atteint actuellement 57,6 % sur les établissements de montagne et du littoral.

Sans surprise, les destinations en bord de mer concentrent une part importante de la demande. Le top 3 des Villages Clubs les plus réservés reste stable par rapport à 2025, avec Soustons, Beg Meil et La Baule.

A lire : Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026

Ces destinations confirment leur attractivité auprès des familles en quête de séjours en formule tout compris sur le littoral français.

Villages Clubs du Soleil : la montagne tire la demande

Autres articles
Dans un contexte marqué par la répétition des épisodes de canicule estivale, les Villages Clubs de montagne poursuivent leur progression.

Les sites les plus plébiscités sont Montgenèvre, Arc 1800 et Les Karellis.

Cette tendance confirme un intérêt croissant des vacanciers pour des séjours en altitude, perçus comme une alternative plus fraîche durant les périodes de fortes chaleurs.

Le groupe souligne toutefois un environnement de réservation marqué par plusieurs facteurs d’incertitude.

Pour Jérôme Pasquet, président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole, cette situation pèse sur le rythme des réservations estivales : "Les réservations pour juillet-août accusent un démarrage lent et restent en retrait dans un contexte géopolitique incertain.

Néanmoins, la situation internationale devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche."

A lire : Comment Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut devenir un leader du tourisme social

Si le démarrage apparaît en retrait, Villages Clubs du Soleil reste confiant quant à l’évolution du marché dans les semaines à venir.

Le groupe anticipe notamment un phénomène de rattrapage de dernière minute, traditionnel sur les périodes estivales, qui pourrait venir dynamiser les réservations à partir de la mi-juillet.


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Tags : ete, villages clubs du soleil
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