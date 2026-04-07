Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !

Ces recrutements concernent plusieurs destinations, notamment en Savoie, dans les Hautes-Alpes, en Haute-Savoie ou encore dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais également certaines implantations en bord de mer et en milieu urbain, comme Marseille.



Au-delà des besoins opérationnels, Villages Clubs du Soleil met en avant ses engagements en matière de ressources humaines. L’entreprise affirme accueillir et intégrer « 100 % des nouveaux arrivants » et former près de 2 000 collaborateurs chaque année. Elle souligne également favoriser la promotion interne, avec « 70 % des managers » issus de ses rangs.



Le groupe met également en avant des conditions de travail incluant l’accès à certaines prestations proposées aux clients, telles que les activités sportives ou les espaces bien-être.