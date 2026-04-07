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Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !

des profils pour des contrats allant de deux à six mois, sur une période s’étendant de mai à octobre


Villages Clubs du Soleil recrute plus de 200 saisonniers, dont 170 dans les Villages Clubs situés en montagne pour la saison été.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 11:00

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été ! - Photo VCS
Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été ! - Photo VCS
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À l’approche de la saison estivale, Villages Clubs du Soleil annonce une vaste campagne de recrutement avec plus de 200 postes de saisonniers à pourvoir, principalement dans ses établissements de montagne.

Selon le communiqué, 170 postes restent à pourvoir dans les Villages Clubs situés en montagne, auxquels s’ajoutent une trentaine de postes sur le littoral. L’opérateur recherche des profils pour des contrats allant de deux à six mois, sur une période s’étendant de mai à octobre, notamment dans « les secteurs de la cuisine et de la petite enfance ».

Les postes proposés couvrent un large éventail de métiers. Parmi les profils recherchés figurent des auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants, des chefs de partie, des responsables de salle ou encore des barmans.

A lire aussi : Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026

Recrutement à la montagne et en bord de mer

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Ces recrutements concernent plusieurs destinations, notamment en Savoie, dans les Hautes-Alpes, en Haute-Savoie ou encore dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais également certaines implantations en bord de mer et en milieu urbain, comme Marseille.

Au-delà des besoins opérationnels, Villages Clubs du Soleil met en avant ses engagements en matière de ressources humaines. L’entreprise affirme accueillir et intégrer « 100 % des nouveaux arrivants » et former près de 2 000 collaborateurs chaque année. Elle souligne également favoriser la promotion interne, avec « 70 % des managers » issus de ses rangs.

Le groupe met également en avant des conditions de travail incluant l’accès à certaines prestations proposées aux clients, telles que les activités sportives ou les espaces bien-être.

Villages Clubs du Soleil indique par ailleurs développer des actions en faveur de l’emploi des jeunes et des publics en insertion, notamment via des partenariats avec les Missions Locales.

L’entreprise affirme également que « 100 % des postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, avec des aménagements adaptés », et précise avoir mis en place une mission dédiée pour accompagner ces recrutements et leur intégration.

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Tags : villages clubs du soleil
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