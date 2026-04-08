Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026

Le contexte économique et géopolitique ne freine pas les ambitions de Villages Clubs du Soleil Vacancéole - Photo : VCS
Le Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole a réuni la presse, ce 8 avril 2026, pour dresser le bilan de l’hiver qui s’achève, mais surtout pour présenter son plan d’attaque pour les prochains mois.
Pour l’heure, le contexte économique et géopolitique ne freine pas les ambitions de l’opérateur du tourisme social et solidaire.
« Pour la saison d’été, les mois de mai et juin sont plutôt bien orientés, mais les réservations pour juillet et août sont en retrait. Elles ont fortement ralenti depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec une clientèle plutôt attentiste sur le mois de mars », a commenté Jérôme Pasquet, président du directoire de Villages Clubs du Soleil Vacancéole.
Pour le Groupe, « la situation géopolitique devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche ».
Néanmoins, il se prépare à connaître quelques perturbations sur la première quinzaine de juillet avec la tenue de la coupe du Monde de football. « La tendance de l’été pourrait être un début juillet en retrait et une forte demande en dernière minute sur toute la période allant du 14 juillet à fin août.
La plus grosse inconnue restant le niveau d’inflation qui peut impacter le pouvoir d’achat des Français, et modifier leurs intentions de départ », a poursuivi Jérôme Pasquet.
Lire aussi : Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
Pour l’heure, le contexte économique et géopolitique ne freine pas les ambitions de l’opérateur du tourisme social et solidaire.
« Pour la saison d’été, les mois de mai et juin sont plutôt bien orientés, mais les réservations pour juillet et août sont en retrait. Elles ont fortement ralenti depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec une clientèle plutôt attentiste sur le mois de mars », a commenté Jérôme Pasquet, président du directoire de Villages Clubs du Soleil Vacancéole.
Pour le Groupe, « la situation géopolitique devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche ».
Néanmoins, il se prépare à connaître quelques perturbations sur la première quinzaine de juillet avec la tenue de la coupe du Monde de football. « La tendance de l’été pourrait être un début juillet en retrait et une forte demande en dernière minute sur toute la période allant du 14 juillet à fin août.
La plus grosse inconnue restant le niveau d’inflation qui peut impacter le pouvoir d’achat des Français, et modifier leurs intentions de départ », a poursuivi Jérôme Pasquet.
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Le Groupe se prépare à des ventes de dernière minute sur l'été
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Paré à tous les scénarios, le président du directoire s’attend à un retrait des ventes qui pourrait perdurer encore entre 2 et 3 semaines, en fonction de l’évolution du contexte géopolitique.
Et, tandis que les vacanciers restent dans l’attentisme, Villages Clubs du Soleil Vacancéole se prépare à des arbitrages de la part de sa clientèle traditionnelle (milieu de gamme) et à un pic de réservations sur de la dernière minute. « Il ne faudra pas rater ce créneau-là », souligne Jérôme Pasquet.
Le Groupe pourrait également proposer des tarifs avantageux en avril et en mai. En revanche, il faudra s’attendre à des tarifs plus élevés entre juin et août. « Nous risquons d’être nous-mêmes impactés par l'inflation, anticipe le dirigeant. Notamment sur les coûts de l'énergie, même si, depuis la dernière crise de 2022, nous avons signé des contrats longs pour nous protéger de ce type d'épisodes. Et puis, il y a le coût de l'alimentation. Nous préparons 3 millions de repas par an ».
Face à une potentielle spirale inflationniste, le Groupe se veut prudent. Néanmoins, « nous n’avons pris aucune position pour geler nos engagements ou nos investissements à ce stade. Nous attendons encore de voir comment la situation va évoluer », martèle Jérôme Pasquet.
Et, tandis que les vacanciers restent dans l’attentisme, Villages Clubs du Soleil Vacancéole se prépare à des arbitrages de la part de sa clientèle traditionnelle (milieu de gamme) et à un pic de réservations sur de la dernière minute. « Il ne faudra pas rater ce créneau-là », souligne Jérôme Pasquet.
Le Groupe pourrait également proposer des tarifs avantageux en avril et en mai. En revanche, il faudra s’attendre à des tarifs plus élevés entre juin et août. « Nous risquons d’être nous-mêmes impactés par l'inflation, anticipe le dirigeant. Notamment sur les coûts de l'énergie, même si, depuis la dernière crise de 2022, nous avons signé des contrats longs pour nous protéger de ce type d'épisodes. Et puis, il y a le coût de l'alimentation. Nous préparons 3 millions de repas par an ».
Face à une potentielle spirale inflationniste, le Groupe se veut prudent. Néanmoins, « nous n’avons pris aucune position pour geler nos engagements ou nos investissements à ce stade. Nous attendons encore de voir comment la situation va évoluer », martèle Jérôme Pasquet.
Une nouvelle direction du Développement Groupe
Il faut dire que le Groupe a mis en place, le 1er janvier dernier, une direction du Développement Groupe, directement rattachée à la direction générale.
Olivier Piera, nommé responsable, a été chargé de trouver « des destinations rentables à fort potentiel touristique, des actifs immobiliers, des villages vacances, des projets à construire, des hôtels convertibles », en s’appuyant sur des partenaires et prescripteurs : promoteurs, investisseurs, agences, collectivités.
Ainsi, le Groupe ambitionne d’ouvrir un à deux sites Villages Clubs du Soleil, de 400 lits minimum, dans les trois ans, plutôt sur le littoral ou en ville, ou en montagne dans une moindre mesure. La marque en compte 17 à l'heure actuelle.
Par ailleurs, pour Vacancéole, il vise l’ouverture de 400 lots en gestion, alors qu'il exploite déjà 102 résidences (25 500 lits).
Parmi les autres projets de l’année : la poursuite des efforts de digitalisation de Vacancéole, tandis que « des réflexions autour des outils de réservation, de mesure de la qualité, et de gestion de nos achats au niveau du Groupe » ont été entamées.
« Notre priorité et l’ensemble de nos actions continuent de viser l’amélioration continue de nos taux de remplissage, mais aussi et surtout de la satisfaction de nos clients », a ajouté Jérôme Pasquet.
Olivier Piera, nommé responsable, a été chargé de trouver « des destinations rentables à fort potentiel touristique, des actifs immobiliers, des villages vacances, des projets à construire, des hôtels convertibles », en s’appuyant sur des partenaires et prescripteurs : promoteurs, investisseurs, agences, collectivités.
Ainsi, le Groupe ambitionne d’ouvrir un à deux sites Villages Clubs du Soleil, de 400 lits minimum, dans les trois ans, plutôt sur le littoral ou en ville, ou en montagne dans une moindre mesure. La marque en compte 17 à l'heure actuelle.
Par ailleurs, pour Vacancéole, il vise l’ouverture de 400 lots en gestion, alors qu'il exploite déjà 102 résidences (25 500 lits).
Parmi les autres projets de l’année : la poursuite des efforts de digitalisation de Vacancéole, tandis que « des réflexions autour des outils de réservation, de mesure de la qualité, et de gestion de nos achats au niveau du Groupe » ont été entamées.
« Notre priorité et l’ensemble de nos actions continuent de viser l’amélioration continue de nos taux de remplissage, mais aussi et surtout de la satisfaction de nos clients », a ajouté Jérôme Pasquet.
Rénovations et ouvertures
Pour ce faire, le Groupe poursuit également la rénovation de ses sites et continue d’en ouvrir. En 2026, 6,4 millions d’euros seront affectés à cette charge, soit +8% par rapport à 2025.
Dans le détail, après la sortie de huit résidences du parc Vacancéole en 2024 et 2025, huit autres sites sont exploités sous cette marque :
- le site des Monédières, résidence 3*, au cœur du parc naturel régional des Millevaches (acquisition fin 2024)
- la résidence Paris Quai de Marne 3*, 49 lots, 1,1 million d’euros de CA prévisionnel (ouverture février 2025)
- la résidence Sognu di Mare à Linguizetta, 54 lots, 471 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture mai 2025)
- la résidence Domaine de la Vallée à Ax-les Thermes, 3*, 72 lots, 1,1 million d’euros de CA prévisionnel (ouverture juillet 2025)
- la résidence Les Hauts de Vaujany à Vaujany, 4*, 64 lots, 1,4 million d’euros de CA prévisionnel. Site réhabilité et construction d’un
bâtiment neuf pour abriter les services : piscine intérieure, spa, gaming room (ouverture décembre 2025)
- la résidence Les Monts Jura à Lélex, 60 lots, 552 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture décembre 2025)
- la résidence La Perrière à Saint-Colomban-des-Villards, 3*, 33 lots, 270 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture décembre 2025)
- la résidence Le Virginia à Grasse, 4*, 52 lots, 545 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture mai 2026).
En parallèle, le Groupe poursuit les rénovations dans ses Villages Clubs du Soleil :
- Village Club du Soleil de Montgenèvre : relooking des clubs enfants pour 33 565 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Vars : rénovation des façades, isolation des façades et des combles, relooking des 36 chambres de la partie historique pour 750 000 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Morzine : réfection de 12 salles de bain avec suppression des baignoires, remplacement de baies vitrées, réaménagement du bar et salon pour 512 000 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Superbagnères : rénovation de l’ensemble des salles de bain et relooking complet des chambres pour 520 000 euros de travaux.
Dans le détail, après la sortie de huit résidences du parc Vacancéole en 2024 et 2025, huit autres sites sont exploités sous cette marque :
- le site des Monédières, résidence 3*, au cœur du parc naturel régional des Millevaches (acquisition fin 2024)
- la résidence Paris Quai de Marne 3*, 49 lots, 1,1 million d’euros de CA prévisionnel (ouverture février 2025)
- la résidence Sognu di Mare à Linguizetta, 54 lots, 471 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture mai 2025)
- la résidence Domaine de la Vallée à Ax-les Thermes, 3*, 72 lots, 1,1 million d’euros de CA prévisionnel (ouverture juillet 2025)
- la résidence Les Hauts de Vaujany à Vaujany, 4*, 64 lots, 1,4 million d’euros de CA prévisionnel. Site réhabilité et construction d’un
bâtiment neuf pour abriter les services : piscine intérieure, spa, gaming room (ouverture décembre 2025)
- la résidence Les Monts Jura à Lélex, 60 lots, 552 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture décembre 2025)
- la résidence La Perrière à Saint-Colomban-des-Villards, 3*, 33 lots, 270 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture décembre 2025)
- la résidence Le Virginia à Grasse, 4*, 52 lots, 545 000 d’euros de CA prévisionnel (ouverture mai 2026).
En parallèle, le Groupe poursuit les rénovations dans ses Villages Clubs du Soleil :
- Village Club du Soleil de Montgenèvre : relooking des clubs enfants pour 33 565 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Vars : rénovation des façades, isolation des façades et des combles, relooking des 36 chambres de la partie historique pour 750 000 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Morzine : réfection de 12 salles de bain avec suppression des baignoires, remplacement de baies vitrées, réaménagement du bar et salon pour 512 000 euros de travaux
- Village Club du Soleil de Superbagnères : rénovation de l’ensemble des salles de bain et relooking complet des chambres pour 520 000 euros de travaux.
De nombreuses actions RSE
Enfin, très engagé dans la RSE, le Groupe continue son travail de fond de contrôle et de réduction de ses émissions de CO2 en matière d’alimentation, d’énergie et de flotte automobile.
En 2025, l’accent a été mis sur la formation des chefs à la cuisine bas carbone (gaspillage alimentaire, portionnage, offre végétarienne). Des efforts qui portent leurs fruits, avec une baisse 6% de consommation des produits alimentaires sur les trois dernières années, et une baisse de 13% des émissions de CO2, l’objectif annoncé en 2022 étant de -30% en 2030.
Les émissions globales liées à l’énergie (électricité, gaz, fioul et carburant) ont pour leur part baissé de -23% entre 2018 et 2025.
L’objectif 2030 de 100% de véhicules électriques est en route. En 2025, il n’y aura plus de voitures diesel/essence, un nombre de voitures hybrides en baisse pour un début de transition au 100% électrique.
Pour réduire la consommation d’eau, des actions concrètes ont aussi été mises en place : chasses à double flux, réducteur d’eau sur les douches et les robinets, transformation progressive des salles avec le retrait des baignoires au profit des douches.
Enfin, 76% des villages trient les bio-déchets (en progression de 41% versus 2023).
Lire aussi : Comment Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut devenir un leader du tourisme social
En 2025, l’accent a été mis sur la formation des chefs à la cuisine bas carbone (gaspillage alimentaire, portionnage, offre végétarienne). Des efforts qui portent leurs fruits, avec une baisse 6% de consommation des produits alimentaires sur les trois dernières années, et une baisse de 13% des émissions de CO2, l’objectif annoncé en 2022 étant de -30% en 2030.
Les émissions globales liées à l’énergie (électricité, gaz, fioul et carburant) ont pour leur part baissé de -23% entre 2018 et 2025.
L’objectif 2030 de 100% de véhicules électriques est en route. En 2025, il n’y aura plus de voitures diesel/essence, un nombre de voitures hybrides en baisse pour un début de transition au 100% électrique.
Pour réduire la consommation d’eau, des actions concrètes ont aussi été mises en place : chasses à double flux, réducteur d’eau sur les douches et les robinets, transformation progressive des salles avec le retrait des baignoires au profit des douches.
Enfin, 76% des villages trient les bio-déchets (en progression de 41% versus 2023).
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Quel bilan 2025 pour Villages Clubs du Soleil Vacancéole ?
Depuis l’acquisition en juillet 2023 du Groupe Vacancéole par Villages Clubs du Soleil, le Groupe est passé de 85 M€ de chiffre d'affaires à 140 M€ au moment du rachat.
En 2025, avec la mise en place d’une nouvelle organisation managériale et le déploiement de nouveaux moyens opérationnels pour Vacancéole, qu’ils soient humains, digitaux ou organisationnels, le CA est en légère hausse (+1%) à 143 M€ et le résultat net consolidé s’établit à près de 8,4 M€ (dont 4,8 M€ exceptionnels).
Hors exceptionnel, le résultat augmente de 120% à 3,5 M€.
La satisfaction est elle aussi en hausse (+ 0,1 pts sur VCS, + 0,2 pts sur Vacancéole).
Le Groupe a accueilli au total 567 000 vacanciers sur l'année, dont 143 000 pour VCS et 424 000 pour Vacancéole.
Quant à l’hiver 2025-2026, Villages Clubs du Soleil enregistre à date un taux d’occupation de 85,3%. Une baisse de -2,8 points s’observe par rapport à l’hiver dernier. 77 923 vacanciers ont été accueillis, représentant ainsi 450 470 journées vacances. Le chiffre d’affaires de cet hiver est de 64,3M€, soit une hausse de +3,3% vs l’an dernier, et est particulièrement porté par les Villages Clubs des Ménuires, des Deux Alpes et d’Arc 1800.
Du côté de Vacancéole, 120 000 vacanciers ont fréquenté les 49 résidences en montagne, notamment celles d’Auris, Peyragudes, Tignes et la toute nouvelle résidence de Vaujany. Le taux d’occupation s’élève à 74% pour un chiffre d’affaires de 24,5 millions d’euros, en hausse de 3,8% par rapport à l’hiver dernier.
En 2025, avec la mise en place d’une nouvelle organisation managériale et le déploiement de nouveaux moyens opérationnels pour Vacancéole, qu’ils soient humains, digitaux ou organisationnels, le CA est en légère hausse (+1%) à 143 M€ et le résultat net consolidé s’établit à près de 8,4 M€ (dont 4,8 M€ exceptionnels).
Hors exceptionnel, le résultat augmente de 120% à 3,5 M€.
La satisfaction est elle aussi en hausse (+ 0,1 pts sur VCS, + 0,2 pts sur Vacancéole).
Le Groupe a accueilli au total 567 000 vacanciers sur l'année, dont 143 000 pour VCS et 424 000 pour Vacancéole.
Quant à l’hiver 2025-2026, Villages Clubs du Soleil enregistre à date un taux d’occupation de 85,3%. Une baisse de -2,8 points s’observe par rapport à l’hiver dernier. 77 923 vacanciers ont été accueillis, représentant ainsi 450 470 journées vacances. Le chiffre d’affaires de cet hiver est de 64,3M€, soit une hausse de +3,3% vs l’an dernier, et est particulièrement porté par les Villages Clubs des Ménuires, des Deux Alpes et d’Arc 1800.
Du côté de Vacancéole, 120 000 vacanciers ont fréquenté les 49 résidences en montagne, notamment celles d’Auris, Peyragudes, Tignes et la toute nouvelle résidence de Vaujany. Le taux d’occupation s’élève à 74% pour un chiffre d’affaires de 24,5 millions d’euros, en hausse de 3,8% par rapport à l’hiver dernier.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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