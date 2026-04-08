Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026

Pour la saison d’été, les mois de mai et juin sont plutôt bien orientés, mais les réservations pour juillet et août sont en retrait. Elles ont fortement ralenti depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec une clientèle plutôt attentiste sur le mois de mars

la situation géopolitique devrait inciter les vacanciers à rester sur le territoire national, ou dans un espace géographique proche

La tendance de l’été pourrait être un début juillet en retrait et une forte demande en dernière minute sur toute la période allant du 14 juillet à fin août.



La plus grosse inconnue restant le niveau d’inflation qui peut impacter le pouvoir d’achat des Français, et modifier leurs intentions de départ