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Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes


De Bayahibe à la belle baie de Samana ou côte de Miches, de Puerto Plata à Cabarete, de Playa del Carmen à Grand Bahama Island, le groupe hôtelier Viva Resorts by Wyndham déroule 9 belles adresses et décors de rêve, nichés sur les plus belles plages des Caraïbes et parfaits pour accueillir vos prochaines opérations loisirs ou MICE , en tout inclus only !


Rédigé par Viva Resorts by Wyndham le Lundi 30 Mars 2026 à 06:37

Des hôtels pour tous vos événements

Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
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Depuis plus de 39 ans, le groupe hôtelier Viva Resorts by Wyndham se réjouit d’offrir un cadre exceptionnel pour de nombreuses opérations groupes.

Grâce à des installations et services de qualité, un rapport qualité prix excellent, un concept en all inclusive très complet, une diversité d’activités sur place, un accompagnement dédié et sur-mesure, les 9 resorts, chacun avec son propre décor de rêve en bord de plage, se révèlent être de parfaits lieux d’exception pour accueillir toutes les opérations MICE ou groupes loisirs et vos futurs projets au cœur d’environnements préservés.

Grande capacité pour vos opérations

Viva V Samana by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva V Samana by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Nos Resorts offrent une capacité variant de 190 à 685 chambres au cœur de 3 destinations paradisiaques et idéales pour accueillir avec attention des groupes de 20 à 250 personnes, proposant de nombreux restaurants avec les cuisines et saveurs du monde, piscines et spas délicieux pour une relaxation totale sous le soleil des Caraïbes, multiples installations sportives et des espaces événementiels parfaitement équipés pour vos réunions ou lancements de projets. Le Resort V Samana by Wyndham est quant à lui réservé aux groupes entre adultes only.

La nouvelle étoile hôtelière Viva Miches by Wyndham, immergée au calme dans un environnement extraordinaire face aux collines de Samana capte toutes les envies de grand large et offre un terrain de jeu complet et idyllique pour l’ organisation de vos futures opérations en parfaite harmonie avec la nature.

Viva Miches by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Miches by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Des expériences sur mesure dans chacun de nos hôtels

Inspirer, récompenser, valoriser : nous aimons imaginer les meilleures prestations pour vos clients groupes. Privatisation de restaurants face à l’océan, espaces réunions équipés des dernières technologies, activités team building sur mesure, remise de récompenses, dîners de gala sous les étoiles avec DJ privé, orchestres et parades folkloriques. Nous souhaitons que ces moments partagés restent inoubliables et vous laissent des étoiles dans les yeux et votre cœur pendant longtemps.

Côté explorations, nos bureaux d’excursions installés dans chaque hôtel avec guides francophones inviteront vos clients vers des immersions locales, telles qu’ une journée en catamaran privé sur l’île de Saona ou observation des baleines dans la baie de Samana, les sites archéologiques historiques ou plongées dans les plus belles cénotes au Mexique ou la recherche d’un trésor sur la plage de Gold Rock Beach, safari en 4 x4 dans les forêts de pins maritimes ou nages avec les tortues à Grand Bahama Island. Golfs à proximité, plongées sous marines, sports nautiques, équitation, parcs naturels complètent la palette des expériences innombrables sur place.
Viva Fortuna Beach by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Viva Fortuna Beach by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

A gauche : Viva Dominicus Beach by Wyndham - A droite : Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
A gauche : Viva Dominicus Beach by Wyndham - A droite : Viva Dominicus Palace by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Des combinés possibles pour davantage de découvertes

Et si vous combiniez des séjours dans nos différents hôtels ? En République Dominicaine, des combinés entre les différentes régions sont possibles tels un circuit depuis Bayahibe, en séjournant au Viva Dominicus Beach by Wyndham ou Viva Dominicus Palace by Wyndham jusqu’à la baie de Samana, au Viva V Samaná by Wyndham, tout en visitant l’incontournable capitale Santo Domingo au riche patrimoine culturel ou bien la découverte de la côte de Miches au tout nouveau Viva Miches by Wyndham avec un séjour couleurs Caraibes à Bayahibe.

Sur la Riviera Maya, à proximité de Playa del Carmen, les hôtels Viva Maya by Wyndham et Viva Azteca by Wyndham vous invitent à un séjour balnéaire en étoile ou séjour en extension d’un très beau circuit des villes coloniales dans le Yucatan.
Aux Bahamas, nous vous recommandons de combiner un séjour au Viva Fortuna Beach by Wyndham avec un séjour à Miami ou circuit en Floride ou avec une seconde Ile des Bahamas telles que Nassau ou les Abacos.

Les nombreux avantages dédiés pour vos groupes

Disposant d’un service groupe et événements dans chacun de ses hôtels, Viva Resorts by Wyndham propose de nombreux avantages pour les opérations groupes ainsi qu’un accompagnement sur-mesure grâce à son programme Seaduction incluant :

● Un accueil privé et personnalisé pour le groupe,
● Un cocktail de bienvenue,
● Dans chaque hôtel, l’assistance d'un coordinateur groupes francophone,
● La personnalisation de vos événements ou opérations groupes selon le profil de votre client,
● Des salles de réunions disponibles et parfaitement équipées,
● Des suggestions de cocktails privés ou diners de gala inoubliables,
● Des activités team building sur sites, parfaitement encadrées par animateurs internationaux,
● Une liste d’excursions sur site, toutes privatisables,
● Des animations musicales, DJ pour animer votre diner de gala,
● Des cadeaux clients possibles (avec supplément) messages en chambres,
● Les conseils et accompagnement sur mesure du bureau Ventes & Marketing en France

Et également :

● Réduction de 10% sur les soins du spa et dans les centres de plongée intégrés
● Réduction sur les excursions,
● Réduction de 10% sur les pause-café et les dîners de gala,
● Salles de conférence offertes les 8 premières heures,
● Gratuités offertes à partir de 20 ou 25 adultes confirmés selon les hôtels et saisons,

L’ensemble des kits groupes & MICE sont disponibles en français sur la plateforme B2B de Viva Resorts by Wyndham, Onestopviva.net
A gauche : Viva Fortuna Beach by Wyndham - A droite : Viva V Samana by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
A gauche : Viva Fortuna Beach by Wyndham - A droite : Viva V Samana by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Viva Vibe, le nouveau programme de fêtes de Viva Resorts by Wyndham

VIVA VIBE est le nouveau programme de fêtes créé par la chaîne hôtelière Viva Resorts by Wyndham. Créé pour améliorer l’expérience des voyageurs, ce programme incarne l’ambiance joyeuse qui plane sur les resorts. Cette initiative illustre ainsi l’engagement de Viva Resorts by Wyndham à offrir à ses hôtes des moments magiques et festifs, grâce à un large éventail d’activités à thème. Des White Parties aux Silent Discos, sous le soleil ou sous les étoiles, les animations Viva Vibe peuvent aussi être privatisées et personnalisées pour chacune de vos opérations loisirs ou Mice.

En savoir plus

Contact Viva Resorts by Wyndham France

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes
Viva Resorts by Wyndham

Bénédicte Courné
Mobile : 06 08 32 58 74
Email : benedicte@hotels-collection.com

Site web : www.vivaresorts.com

Plateforme B2B : https://onestopviva.net/

facebook instagram


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Tags : Viva Wyndham
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