Un été éternel sous le soleil des Caraibes avec les hôtels Viva Wyndham !

prix irrésistibles agents de voyages 2020, offre spéciale post Covid 19

Depuis plus de 30 ans maintenant, le groupe hôtelier Viva Wyndham Resorts propose des hôtels et expériences en harmonie totale avec les cultures des Caraibes ! Dès à présent et pendant une année complète, avec notre partenaire Tourmag, nous avons décidé de vous choyer et vous inviter via un module Elearning à re découvrir nos 8 Resorts , les valeurs fortes et distinctives du groupe, les nombreux services très complets en all inclusive, les actualités et protocoles sanitaires post Covid19 ainsi que notre immense bonheur de vous accueillir à tout moment !

Rédigé par La Rédaction le Mardi 4 Août 2020







Notre quiz final vous permettra d’ accèder à tous nos prix irrésistibles agents de voyages 2020, offre spéciale post Covid 19 : comme une belle invitation exclusive à vous retrouver prochainement au cœur des Caraibes !



Viva Wyndham Resorts @Amigos para siempre : Nos 8 Resorts posés sur les plus belles plages des Caraibes en République Dominicaine, Mexique et Bahamas n’ auront plus de secret pour vous !Notre quiz final vous permettra d’ accèder à tous: comme une belle invitation exclusive à vous retrouver prochainement au cœur des Caraibes !Viva Wyndham Resorts @Amigos para siempre : www.vivaresorts.360





Proches de vous durant ces circonstances exceptionnelles, nous restons à votre disposition pour toute question, future réservation ou projet !



Contact France Viva Wyndham Resorts

T : +33 (0) 1 43 98 22 76 M : 06 08 32 58 74

Email : benedicte@hotels-collection.com



Contact siège Santo Domingo Viva Wyndham Resorts

Tel. 809-562-6001



www.vivaresorts.com

http://vcollectionresorts.com

https://www.facebook.com/vivaresorts

#OnlyAtViva

https://www.instagram.com/vivaresorts/ A tout moment de l'année, soyez les bienvenus dans les hôtels Viva Wyndham !Proches de vous durant ces circonstances exceptionnelles, nous restons à votre disposition pour toute question, future réservation ou projet !http://vcollectionresorts.comhttps://www.facebook.com/vivaresorts#OnlyAtVivahttps://www.instagram.com/vivaresorts/

Lu 286 fois