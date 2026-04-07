Luniwave lève 3,6 M€ pour étendre son modèle de récompense écologique dans l’hôtellerie - Depositphotos.com @phongphan
La start-up française Luniwave annonce une levée de fonds de 3,6 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, du fonds à impact Good Only Ventures et de la plateforme citoyenne Lita, pour accélérer le déploiement de sa solution dans le secteur hôtelier mondial.
Les partenaires historiques SideAngels et Inovexus réinvestissent également, tandis que les fonds d’amorçage Campus Fund et Insavalor sortent naturellement du capital.
Cette opération doit permettre à Luniwave d’équiper 800 hôtels d’ici 2027 et de toucher 15 millions d’utilisateurs par an.
La start-up propose une suite technologique combinant capteurs intelligents en chambre et plateforme de gamification, récompensant les comportements éco-responsables des clients sous forme de "GreenMiles".
Ces points, cumulés lors du séjour en fonction de gestes simples comme la réduction du chauffage, le raccourcissement des douches ou le refus du ménage quotidien, peuvent ensuite être convertis en avantages.
Les partenaires historiques SideAngels et Inovexus réinvestissent également, tandis que les fonds d’amorçage Campus Fund et Insavalor sortent naturellement du capital.
Cette opération doit permettre à Luniwave d’équiper 800 hôtels d’ici 2027 et de toucher 15 millions d’utilisateurs par an.
La start-up propose une suite technologique combinant capteurs intelligents en chambre et plateforme de gamification, récompensant les comportements éco-responsables des clients sous forme de "GreenMiles".
Ces points, cumulés lors du séjour en fonction de gestes simples comme la réduction du chauffage, le raccourcissement des douches ou le refus du ménage quotidien, peuvent ensuite être convertis en avantages.
Des économies significatives pour les hôteliers
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Déjà adoptée par une centaine d’établissements, dont Accor, B&B Hotels, Marriott et Best Western, la solution a permis de générer des économies concrètes en eau et énergie, ainsi qu’une réduction significative des consommations de services.
Luniwave prévoit également d’étendre son implantation en Europe et d’améliorer sa technologie pour maximiser la sobriété globale de la chambre.
Pour le CEO et co-fondateur, Léonard Grynfogel, "cette levée de fonds valide notre vision : on ne sauvera pas la planète en culpabilisant les gens ou en dégradant leur confort. Avec nos GreenMiles, nous rendons la sobriété en chambre désirable et gratifiante". Il ajoute que l’objectif est de faire de cette solution un standard de l’hôtellerie de demain à l’échelle internationale.
Du côté des investisseurs, la Banque des Territoires souligne sa volonté de soutenir la transition écologique dans l’hôtellerie, tandis que Lita insiste sur l’engagement collectif des citoyens dans le financement de solutions concrètes.
Good Only Ventures met en avant la combinaison d’impact environnemental et social : en 2025, Luniwave a permis d’économiser plus de 20 millions de litres d’eau, d’éviter plus de 100 tonnes de CO₂ et d’offrir l’accès à l’eau potable à plus de 2 000 personnes via son partenariat avec la Made Blue Foundation.
Luniwave prévoit également d’étendre son implantation en Europe et d’améliorer sa technologie pour maximiser la sobriété globale de la chambre.
Pour le CEO et co-fondateur, Léonard Grynfogel, "cette levée de fonds valide notre vision : on ne sauvera pas la planète en culpabilisant les gens ou en dégradant leur confort. Avec nos GreenMiles, nous rendons la sobriété en chambre désirable et gratifiante". Il ajoute que l’objectif est de faire de cette solution un standard de l’hôtellerie de demain à l’échelle internationale.
Du côté des investisseurs, la Banque des Territoires souligne sa volonté de soutenir la transition écologique dans l’hôtellerie, tandis que Lita insiste sur l’engagement collectif des citoyens dans le financement de solutions concrètes.
Good Only Ventures met en avant la combinaison d’impact environnemental et social : en 2025, Luniwave a permis d’économiser plus de 20 millions de litres d’eau, d’éviter plus de 100 tonnes de CO₂ et d’offrir l’accès à l’eau potable à plus de 2 000 personnes via son partenariat avec la Made Blue Foundation.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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