Luniwave lève 3,6 M€ pour étendre son modèle de récompense écologique dans l’hôtellerie

cette levée de fonds valide notre vision : on ne sauvera pas la planète en culpabilisant les gens ou en dégradant leur confort. Avec nos GreenMiles, nous rendons la sobriété en chambre désirable et gratifiante

Déjà adoptée par une centaine d’établissements, dont Accor , la solution a permis de générer des économies concrètes en eau et énergie, ainsi qu’une réduction significative des consommations de services.Luniwave prévoit égalementson implantation en Europe et d’améliorer sa technologie pourde la chambre.Pour le CEO et co-fondateur, Léonard Grynfogel , "". Il ajoute que l’objectif est de faire de cette solution un standard de l’hôtellerie de demain à l’échelle internationale.Du côté des investisseurs, la Banque des Territoires souligne sa volonté de soutenir la transition écologique dans l’hôtellerie, tandis que Lita insiste sur l’engagement collectif des citoyens dans le financement de solutions concrètes.met en avant la combinaison d’impact environnemental et social : en 2025, Luniwave a permis d’économiser plus de 20 millions de litres d’eau, d’éviteret d’offrir l’accès à l’eau potable à plus de 2 000 personnes via son partenariat avec la Made Blue Foundation.