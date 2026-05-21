Accor lance un programme mondial dédié à l’innovation durable

Accor indique vouloir concentrer la première année du programme sur la réduction de la consommation d’eau et le développement de solutions de réutilisation.Le groupe annonce, dans ce cadre, un partenariat avec Water Unite afin de tester différentes technologies au sein de plusieurs hôtels de luxe.Selon Accor, ces expérimentations porteront notamment sur l’optimisation de la consommation, la gestion et la réutilisation de l’eau dans les établissements du groupe.Le groupe rappelle avoir déjà réduit l’intensité de sa consommation d’eau de 5,2 % en 2025 par rapport à 2024, notamment grâce au déploiement de pommeaux de douche à faible débit dans plus de 1 100 hôtels.