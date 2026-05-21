Accor lance un programme mondial dédié à l’innovation durable

Accor souhaite accélérer le déploiement de solutions environnementales dans l’ensemble de son réseau hôtelier international. DepositPhotos.com/rafapress
Accor annonce le lancement d’un programme d’innovation durable sur cinq ans.
À travers ce programme, l'hôtelier entend passer d’initiatives locales à une approche plus structurée, afin de déployer à grande échelle des solutions environnementales jugées efficaces au sein de son réseau international.
Le groupe précise que cette initiative s’inscrit dans sa feuille de route « Hosting Change », consacrée à la transformation de ses hôtels vers des modèles plus sobres en ressources et plus résilients.
À travers ce programme, l'hôtelier entend passer d’initiatives locales à une approche plus structurée, afin de déployer à grande échelle des solutions environnementales jugées efficaces au sein de son réseau international.
Le groupe précise que cette initiative s’inscrit dans sa feuille de route « Hosting Change », consacrée à la transformation de ses hôtels vers des modèles plus sobres en ressources et plus résilients.
Accor : l'eau devient la priorité pour 2026
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Accor indique vouloir concentrer la première année du programme sur la réduction de la consommation d’eau et le développement de solutions de réutilisation.
Le groupe annonce, dans ce cadre, un partenariat avec Water Unite afin de tester différentes technologies au sein de plusieurs hôtels de luxe.
Selon Accor, ces expérimentations porteront notamment sur l’optimisation de la consommation, la gestion et la réutilisation de l’eau dans les établissements du groupe.
Le groupe rappelle avoir déjà réduit l’intensité de sa consommation d’eau de 5,2 % en 2025 par rapport à 2024, notamment grâce au déploiement de pommeaux de douche à faible débit dans plus de 1 100 hôtels.
À lire aussi : Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria
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Selon Accor, ces expérimentations porteront notamment sur l’optimisation de la consommation, la gestion et la réutilisation de l’eau dans les établissements du groupe.
Le groupe rappelle avoir déjà réduit l’intensité de sa consommation d’eau de 5,2 % en 2025 par rapport à 2024, notamment grâce au déploiement de pommeaux de douche à faible débit dans plus de 1 100 hôtels.
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