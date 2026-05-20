Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques - Depositphotos.com Auteur aapsky
Le groupe Qatar Airways a publié des résultats financiers solides pour l’exercice 2025/2026, avec un bénéfice net de 7,08 milliards de riyals qatariens (1,94 milliard de dollars).
Malgré un contexte économique mondial incertain et des tensions géopolitiques persistantes, la compagnie affirme avoir maintenu sa trajectoire de croissance et consolidé sa position parmi les leaders mondiaux du transport aérien.
Dans son communiqué, le groupe souligne avoir transporté plus de 41,8 millions de passagers au cours de l’exercice, tout en conservant une large connectivité internationale via l’Aéroport international Hamad.
Le fret reste également un moteur important de l’activité. La division cargo a acheminé plus de 1,43 million de tonnes de marchandises, permettant à Qatar Airways Cargo de conserver une part de marché mondiale de 12 %.
Autre indicateur mis en avant : la ponctualité avec un taux de 86 %.
Malgré un contexte économique mondial incertain et des tensions géopolitiques persistantes, la compagnie affirme avoir maintenu sa trajectoire de croissance et consolidé sa position parmi les leaders mondiaux du transport aérien.
Dans son communiqué, le groupe souligne avoir transporté plus de 41,8 millions de passagers au cours de l’exercice, tout en conservant une large connectivité internationale via l’Aéroport international Hamad.
Le fret reste également un moteur important de l’activité. La division cargo a acheminé plus de 1,43 million de tonnes de marchandises, permettant à Qatar Airways Cargo de conserver une part de marché mondiale de 12 %.
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Dans le communiqué, Hamad Al-Khater, directeur général du groupe, insiste sur la capacité de l’entreprise à faire face à un environnement complexe.
« Il est rare qu’un seul exercice financier exige d’une organisation qu’elle démontre à la fois le meilleur de ce dont elle est capable et la résilience dont elle peut faire preuve. L’exercice 2025/26 a répondu à ces deux exigences », déclare-t-il.
Le dirigeant met également en avant la mobilisation des équipes durant les dernières semaines de l’exercice, marquées par une crise géopolitique affectant le secteur aérien.
« Derrière chaque résultat se cachent 57 800 personnes, travaillant dans plus de 90 pays », souligne-t-il, saluant « un professionnalisme qui définit cette organisation tout autant que n’importe quel indicateur financier ».
« Il est rare qu’un seul exercice financier exige d’une organisation qu’elle démontre à la fois le meilleur de ce dont elle est capable et la résilience dont elle peut faire preuve. L’exercice 2025/26 a répondu à ces deux exigences », déclare-t-il.
Le dirigeant met également en avant la mobilisation des équipes durant les dernières semaines de l’exercice, marquées par une crise géopolitique affectant le secteur aérien.
« Derrière chaque résultat se cachent 57 800 personnes, travaillant dans plus de 90 pays », souligne-t-il, saluant « un professionnalisme qui définit cette organisation tout autant que n’importe quel indicateur financier ».
Pour les prochains mois, le groupe indique vouloir poursuivre le développement de son réseau international. L’objectif annoncé est de desservir plus de 160 destinations à l’horizon été 2026.