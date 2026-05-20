Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Il est rare qu’un seul exercice financier exige d’une organisation qu’elle démontre à la fois le meilleur de ce dont elle est capable et la résilience dont elle peut faire preuve. L’exercice 2025/26 a répondu à ces deux exigences

Derrière chaque résultat se cachent 57 800 personnes, travaillant dans plus de 90 pays

un professionnalisme qui définit cette organisation tout autant que n’importe quel indicateur financier