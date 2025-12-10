Qatar Airways nomme Hamad Ali Al-Khater en tant que nouveau CEO

Qatar Airways a désigné Hamad Ali Al-Khater en tant que nouveau CEO de la compagnie - DepositPhotos.com, epixx
Qatar Airways Group a officialisé l’arrivée d’Hamad Ali Al-Khater comme nouveau CEO, en remplacement de Badr Mohammed Al-Meer.
Jusqu’ici Chief Operating Officer (COO) de Hamad International Airport, il pilotait la sécurité opérationnelle, les plans d’expansion et l’amélioration continue de l’expérience passagers.
Il avait précédemment occupé des fonctions de direction au sein de QatarEnergy, avec un rôle clé dans le développement commercial et la conduite de projets stratégiques d’envergure.
Le président du conseil d’administration, Saad Sherida Al-Kaabi, a salué la contribution de Badr Mohammed Al-Meer dans un communiqué, et indiqué que cette nomination s’inscrit dans la volonté du groupe de consolider ses acquis et de poursuivre son développement international.
Le dirigeant prendra la tête d’une compagnie qui, en 2025, a remporté pour la neuvième fois le titre de « World’s Best Airline » attribué par Skytrax.
Hamad Ali Al-Khater à la tête d’un groupe mondialement récompensé
Opérant plus de 170 destinations via son hub de Doha, Qatar Airways s’appuie sur Hamad International Airport, élu « Best Airport in the Middle East » depuis 11 ans et distingué pour la qualité de ses infrastructures et de son offre commerciale.
La compagnie cumule de nombreuses distinctions, dont « World’s Best Business Class » et « Best Airline in the Middle East ».
L’arrivée de son nouveau CEO intervient ainsi dans un contexte de forte reconnaissance internationale et d’objectifs affirmés en matière de qualité de service, de fiabilité et d’innovation.
