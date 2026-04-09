Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates, Air France... les dernières infos !

Ce mercredi 8 avril, une réunion du Groupe de coordination pétrolière s’est tenue en présence de représentants de la Commission européenne et du secteur pétrolier.



Ces derniers ont livré une vision rassurante à court terme.



Ils ont indiqué que l’approvisionnement en pétrole restait stable pour le moment, malgré les fluctuations des prix mondiaux. Le principal impact de cette crise demeure, selon eux, la volatilité des cours du baril.



Ils ont malgré tout exprimé leurs inquiétudes quant à la durée du conflit.



D’ailleurs, le cessez-le-feu, bien qu’accueilli positivement par les marchés du monde entier, n’a pas fait dévisser le cours du Brent.



Alors qu’il dépassait les 110 dollars le 7 avril au matin, il a brusquement chuté à 92 dollars en fin de journée, avant de fluctuer pour dépasser les 95 dollars, ce jeudi 9 avril.



Selon un fonctionnaire de la Commission européenne ayant assisté à la réunion tenue la veille à Bruxelles, l’heure n’est plus à l’inquiétude quant à une pénurie de pétrole ou de kérosène.



" En substance, il n’existe à ce stade aucun risque de sécurité d’approvisionnement, ni actuellement ni a priori pour le mois d’avril. L’impact observé porte surtout sur les prix.



Les répercussions sur le marché pourraient toutefois rester limitées, notamment en raison des temps de transit et de plusieurs paramètres liés à la logistique, à l’assurance et aux goulets d’étranglement dans le détroit d’Ormuz.



L’Union européenne dispose des outils nécessaires pour faire face à cette crise. Cela résulte d’une stratégie proactive de diversification, ainsi que du fait que notre exposition directe à la région était déjà limitée avant le conflit.



Une boîte à outils regroupant des mesures concrètes pour aider les États membres à atténuer l’impact de la crise est en cours de préparation ", nous a-t-il confié.